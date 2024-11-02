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ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة لـ 43314 شهيدًا - أخبار كلمتك

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ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة لـ 43314 شهيدًا - أخبار كلمتك

ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة لـ 43314 شهيدًا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 2 نوفمبر 2024 02:14 مساءً - أعلنت وزارة الصحة بغزة، اليوم السبت ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 43,314  ألف شهيدًا و102,019 مصابًا منذ 7 أكتوبر 2023.

 

وقالت مجلة ناشيونال إنترست نقلًا عن تقرير لجامعة براون: إن تكلفة الأسلحة الأمريكية والعمليات بلغت 22.76 مليار دولار منذ بدء الحرب في غزة أكتوبر 2023.

 

عشرات المليارات من أموال الضرائب الأمريكية

وأكدت مجلة ناشيونال إنترست نقلًا عن تقرير لجامعة براون أن حرب غزة ولبنان تستهلكان عشرات المليارات من أموال الضرائب الأمريكية.

وأمس، قال موقع «أكسيوس»، نقلا عن مسؤول أمريكي: إن الولايات المتحدة قد تعلق مساعداتها العسكرية لدولة الاحتلال إذا فشلت في تنفيذ مطالب واشنطن بحلول نهاية الشهر الجاري.

 

الدفاع عن الوضع الإنساني في قطاع غزة

وأضاف أكسيوس نقلًا عن مسؤولين أمريكيين: "بلينكن دعا إلى عدة اجتماعات داخلية لمتابعة ما إذا كانت إسرائيل تنفذ طلباتنا.. نشعر أننا لم نعد قادرين على الدفاع عن الوضع الإنساني في قطاع غزة".

 

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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