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صحيفة أمريكية تزعم: روسيا قدمت للحوثي بيانات ساعدتهم في هجمات البحر الأحمر - أخبار كلمتك

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صحيفة أمريكية تزعم: روسيا قدمت للحوثي بيانات ساعدتهم في هجمات البحر الأحمر - أخبار كلمتك

صحيفة أمريكية تزعم: روسيا قدمت للحوثي بيانات ساعدتهم في هجمات البحر الأحمر - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 24 أكتوبر 2024 11:57 مساءً - زعمت صحيفة أمريكية، اليوم، أن روسيا قدمت بيانًا استهدف جماعة أنصار الله "الحوثي" في اليمن، أثناء مهاجمتهم للسفن الغربية في البحر الأحمر بالصواريخ والطائرات بدون طيار.

 

بيانات روسيا ساعدت الحوثيين في هجمات البحر الأحمر

ووفق مزاعم صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، أن روسيا قدمت بيانات استهداف للحوثيين في اليمن أثناء مهاجمتهم للسفن الغربية في البحر الأحمر بالصواريخ والطائرات بدون طيار في وقت سابق من هذا العام، مما ساعد حركة أنصار الله اليمنية في مهاجمة السفن العابرة للمر الملاحي المهم.

 

الحوثيين استخدموا بيانات أقمار صناعية روسية في الضربات 

وزعم شخص مطلع على الأمر ومسؤولان دفاعيان أوروبيان، إن "الحوثيين، الذين بدأوا هجماتهم في أواخر العام الماضي بسبب حرب غزة، بدأوا في النهاية في استخدام بيانات الأقمار الصناعية الروسية مع توسيع نطاق ضرباتهم".

وأوضح أحد الأشخاص، إن البيانات تم تمريرها من خلال أعضاء في الحرس الثوري الإسلامي الإيراني.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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