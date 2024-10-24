صحيفة أمريكية تزعم: روسيا قدمت للحوثي بيانات ساعدتهم في هجمات البحر الأحمر - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 24 أكتوبر 2024 11:57 مساءً - زعمت صحيفة أمريكية، اليوم، أن روسيا قدمت بيانًا استهدف جماعة أنصار الله "الحوثي" في اليمن، أثناء مهاجمتهم للسفن الغربية في البحر الأحمر بالصواريخ والطائرات بدون طيار.

بيانات روسيا ساعدت الحوثيين في هجمات البحر الأحمر

ووفق مزاعم صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، أن روسيا قدمت بيانات استهداف للحوثيين في اليمن أثناء مهاجمتهم للسفن الغربية في البحر الأحمر بالصواريخ والطائرات بدون طيار في وقت سابق من هذا العام، مما ساعد حركة أنصار الله اليمنية في مهاجمة السفن العابرة للمر الملاحي المهم.

الحوثيين استخدموا بيانات أقمار صناعية روسية في الضربات

وزعم شخص مطلع على الأمر ومسؤولان دفاعيان أوروبيان، إن "الحوثيين، الذين بدأوا هجماتهم في أواخر العام الماضي بسبب حرب غزة، بدأوا في النهاية في استخدام بيانات الأقمار الصناعية الروسية مع توسيع نطاق ضرباتهم".

وأوضح أحد الأشخاص، إن البيانات تم تمريرها من خلال أعضاء في الحرس الثوري الإسلامي الإيراني.

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