ديوان رئيس حكومة الاحتلال: نتنياهو أصدر تعليماته بتعجيل العودة من واشنطن بأسرع وقت ممكن

القاهرة - أماني محمد - السبت 27 يوليو 2024 10:18 مساءً - أعلن ديوان رئيس حكومة الاحتلال أن بنيامين نتنياهو أصدر تعليماته بتعجيل العودة من واشنطن بأسرع وقت ممكن.

ولفتت صحيفة هآرتس الإسرائيلية أن نتنياهو قرر رسميا تعجيل عودته إلى إسرائيل بثلاث ساعات ونصف فقط.

وتداولت وسائل إعلام إسرائيلية مساء السبت مقاطع فيديو توثق إجلاء عشرات الإصابات في صفوف الإسرائيليين من مجدل شمس السورية المحتلة، عبر مهبط رمبام، ووصولهم إلى المشافي الإسرائيلية.



استهداف مجدل شمس بالجولان السورية

وكانت الطواقم الطبية أفادت أنها تلقت "بلاغا أوليا عن إصابة 11 شخصا بينهم 5 بحالة حرجة و6 بحالة خطيرة"، وبحسب الطواقم الطبية فإن أعمار القتلى تتراوح بين 10 و20 عاما.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء اليوم السبت، بمقتل 10 أشخاص على الأقل وإصابة 30 آخرين جراء قصف صاروخي نفذه "حزب الله" على بلدة مجدل شمس بالجولان السوري المحتل.

وقال مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، الذي يتواجد في واشنطن، إنه أجرى مشاورات أمنية عقب اطلاعه على الحدث في مجدل شمس، في حين ذكرت تقارير إسرائيلية أن الحديث عن سقوط مُسيرة مفخخة أطلقت من لبنان.

ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصادر في الجيش أن "الحادثة خطيرة للغاية ونحن نستعد للرد بشكل قوي"، ولفتت إلى أن الصاروخ الذي سقط في مجدل شمس كان صاروخا ثقيلا، وأضافت أن سلاح الجو يحقق في سبب عدم اعتراضه.

ومن جانبه، أكد مصدر مطلع في "حزب الله" اللبناني اليوم السبت، أن التنظيم لا دخل له في القصف الذي استهدف مجدل شمس بالجولان المحتل، ونفى مسئوليته عن الحادثة.

وأشار الحزب في بيان رسمي إلى أن "المقاومة الإسلامية غير مسئولة ولا علاقة لها بهذا الحادث على الإطلاق.

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