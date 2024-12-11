اكتشفوا كل جديد حول takaful خطوات التسجيل في تكافل الطلاب 1447 السعودية والشروط اللازمة - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الأربعاء 11 ديسمبر 2024 09:24 صباحاً - يبحث الكثير من الطلبة والطالبات وأولياء الأمور عن خطوات التسجيل في تكافل الطلاب 1447، التي تعد من أهم المبادرات التي تقدمها الحكومة السعودية لعدد كبير من الطلاب الغير قادرين على مواجهة ظروف المعيشة الصعبة، وتوفر لهم المستلزمات الدراسية نظراً للأوضاع الصعبة التي تمر بها المملكة والكثير من الأسر السعودية، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على رابط التسجيل والشروط المطلوبة….

تسعى الحكومة السعودية دائماً على تقديم يد العون والمساعدة لعدد كبير من المواطنين السعوديين خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد، ومساعدة الطلاب في استكمال دراستهم ومنع أي معرقلات تواجههم، وحتى تتمكنوا من التسجيل في تكافل الطلاب 1447 عليكم إتباع الخطوات الآتية:

زيارة الموقع الرسمي لمؤسسة تكافل على الإنترنت.

ثم انقر على فتح حساب جديد في حالة زيارتك للمرة الأولى للموقع.

ادخل رقم الهاتف والإسم والهوية الوطنية وادخل البيانات المطلوبة في الخانات الموضحة أمامك.

ادخل رمز التحقق المرئي الذي تم ارساله في رسالة نصية على الهاتف المسجل .

في النهاية انقر على أيقونة”تسجيل الدخول”.

شروط التسجيل في تكافل الطلاب 1447

وأعلنت الحكومة السعودية عن عدة شروط يجب أن تتوافر في الطلاب الراغبين في الحصول على منحة الطلاب 1447، والتي جاءت كالتالي: