اكتشفوا كل جديد حول “الكل متفاجئ” سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 11-12-2024 في محلات الصاغة - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الأربعاء 11 ديسمبر 2024 08:39 صباحاً - يهتم عدد كبير من الأشخاص والمستثمرين بالتعرف على سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 11-12-2024 خاصة بعد الارتفاع الملحوظ الذي شهدته أسعار الذهب خلال تعاملات الأمس، والذي شهد ارتفاعاً بحوالي 20 جنيه مقارنةً بمنتصف التعاملات، والتقرير الذي أعلن عنه “نادي نجيب” سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقاً، والذهب من المعادن التي يسعى عدد كبير لشرائها كونها استثمار مضمون ولا يوجد منه أي قلق أو خوف في الخسارة خاصة بعد ارتفاع الأسعار الملحوظ الذي تشهده أسعار الذهب عالمياً.

سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 11-12-2024

ويقدم موقع “اقرأ نيوز” بيان تفصيلي بسعر الذهب اليوم 11-12-2024 في مصر والذي جاء كالتالي:

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 4338 جنيه.

سعر جرام الذهب عيار 21 سجل 3795 جنيه.

سعر جرام الذهب عيار 18 سجل 3253 جنيه.

سعر جرام الذهب عيار 14 سجل 2530 جنيه.

سعر جرام الذهب عيار 10 سجل 1807 جنيه.

سعر أوقية الذهب سجلت 134901 جنيه.

سعر الجنيه الذهب 30360 جنيه.

سعر الذهب عالمياً

جدير بالذكر فقد استقر سعر الذهب عالمياً خلال تعاملات اليوم ليسجل 2672 دولار للأوقية، وهذا بعد الاستقرار الذي جاء بعد فترة من التقلبات في الأسعار في الأسواق العالمية.

سعر الذهب بالمصنعية في مصر

حيث يؤثر سعر الذهب بالمصنعية بشكل كبير على التكلفة الإجمالية للشراء داخل محلات الصاغة المصرية، وقد تختلف مصنعية أسعار الذهب بين محلات الصاغة وذلك حسب المنطقة وجودة الصياغة والتي تتراوح بين 30 لـ 150 جنيه، ولهذا يشهد عيار 21 ارتفاعاً عن الأعيرة الأخرى بعد إضافة المصنعية، وهذا ما يجعل المشتري حريص على شراء عيار 21 لما فيه من استثمار حقيقي.