اكتشفوا كل جديد حول ديربي أوروبا.. القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ريال مدريد وأتلانتا اليوم 10/12/2024 بدوري أبطال أوروبا - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 10:17 مساءً - القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ريال مدريد واتلانتا، هذه المباراة من المواضيع الهام التي تتصدر محركات البحث، حيث يقوم الكثير من عشاق ومحبي كرة القدم في كافة أنحاء العالم بالبحث عن القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ريال مدريد وأتلانتا، من أجل الاستمتاع بمشاهدتها، حيث يستعد الفريقين للمواجهة الحاسمة وذلك من أجل الوصول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، حيث حصل فريق ريال مدريد إلى مركز 24 بعد حصوله على ست نقاط في ترتيب دوري أبطال أوروبا، وسوف نخبركم بالقنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ريال مدريد وأتلانتا.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ريال مدريد واتلانتا

من المتوقع ان تكون مباراة ريال مدريد وأتلانتا مليئة بالمخاطر، خاصا بعد النتائج المخيبة للامال التي حققها في دوري الابطال وستكون مهمة اللاعبين تعويض النقاط التي خسرها الفريق وتعرض للانتقادات اللاذعة، وسيعمل المدير الفني كارلو أنشيلوتي على الدفع بأفضل اللاعبين.

توجد مجموعة من القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ريال مدريد واتلانتا حيث يمكنكم الاستمتاع بمتابعة هذ المباراة الهامة التي سيدخلها الخصمان بحثا عن الفوز:

● قناة إيليفين سبورت 1 HD البرتغالية على القمر الصناعيهسباسات.

● قناة Digi Sport 1 HD رومانيا على القمر الصناعي Taurus0.8 West

● بالإضافة إلي قناة سوبر سبورت ماكسيمو 1 عبر القمر الصناعي يوتلسات 36.

تشكيلة ريال مدريد ضد أتلانتا

تم الإعلان تشكيلة ريال مدريد ضد أتلانتا حيث جاء كالتالي:

● سوف يقف تيبو كورتوا في حراسة المرمى.

● كما يقف كلا من داني كارفاخال و أنطونيو روديجير وإيديرميليتاو فيرلاند ميندي في خط الدفاع.

● كذلك يقف كلا من أوريلين تشواميني وجود بيلينجهام وفيديفالفيردي في خط الوسط.

● بينما يقف في خط الهجوم كلا من رودريجو و فينيسيوس جونيوروكيليان مبابي.

موعد مباراة ريال مدريد وأتلانتا

سوف تتم إذاعة مباراة ريال مدريد واتلانتا اليوم الثلاثاء الموافق العاشر من ديسمبر 2024، والذي يعد ضمن الجولة السادسة من دوري أبطال أوروبا 2024- 2025، وذلك عند تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، أما في مكة المكرمة سيتم إذاعته عند تمام الساعة الحادية عشرة، وفي تمام الساعة الثانية عشرة بتوقيت أبو ظبي.