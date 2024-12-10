اكتشفوا كل جديد حول رسمياً .. التَّعليم تعلن موعد امتحانات نصف العام 2025 الترم الاول لكافة المراحل الابتدائي والاعدادي والثانوي - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 10:17 مساءً - اعلان موعد امتحانات نصف العام 2025 الترم الاول من وزارة التربية والتعليم من أبرز الموضوعات التي تشغل بال الطلاب من مختلف المراحل التعليمية هذه الفترة، حيث من المقرر أن تبدأ هذه الاختبارات في شهر يناير القادم، كما سيتم تحديد موعد إجازة نصف العام الدراسي طبقًا لما أعلنت عنه وزارة التربية والتعليم في جمهورية مصر العربية، وفي الفقرات التالية نوضح لكم المزيد من التفاصيل عن هذا الموضوع.

موعد امتحانات نصف العام 2025 الترم الاول

من المقرر أن تبدأ مواعيد امتحانات نصف السنة 2025 لكافة المراحل التعليمية في جمهورية مصر العربية في شهر يناير القادم، حيث ستنطلق هذه الاختبارات بدءًا من يوم 11 يناير وتنتهي في يوم 23 يناير، وذلك طبقًا للمواعيد التي حددتها الوزارة في الخريطة الزمنية للسنة الدراسية الحالية.

وبناءً على ذلك فإن موعد اختبارات نصف العام لصفوف النقل بالثانوي العام (الصف الأول والثاني الثانوي) سيبدأ في يوم 11 يناير وينتهي في يوم 16 من ذات الشهر، أي أن مدتها خمس أيام فقط، وستكون اختبارات الصف الثاني الثانوي في الفترة الأولى، وبعدها اختبارات الصف الأول الثانوي في الفترة الثانية، مع فصل بين الفترتين بنصف ساعة من أجل تخفيف الضغط عن الطلاب.

ويجب التنويه إلى أن وزارة التربية والتعليم قد أعلنت عن عدم إجراء أي اختبارات في الأيام الخاصة بعيد الميلاد، وهي أيام 6، 7، 8، و19 من يناير، وذلك احترامًا لمبادئ التعايش واحترام المناسبات الدينية.

موعد امتحانات نصف السنة للمرحلة الابتدائية

بعد أن وضحنا مواعيد امتحانات نصف السنة 2025 لصفوف النقل بالمرحلة الثانوية، يجب أن نشير إلى مواعيد اختبارات الترم الأول لصفوف المرحلة الابتدائية من الصف الثالث الابتدائي حتى الصف السادس الابتدائي، حيث ستبدأ هذه الاختبارات من يوم 11 يناير القادم وتنتهي في يوم 16 يناير.

ومن الجدير بالذكر أن امتحانات الشهادة الإعدادية ستبدأ في يوم 18 يناير 2025 وتنتهي في يوم 23 يناير من ذات الشهر.