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مواعيد عرض وإعادة مسلسل موضوع عائلي الجزء الثالث 2024 بعد الانتهاء من تصويره - كلمتك نيوز

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اكتشفوا كل جديد حول مواعيد عرض وإعادة مسلسل موضوع عائلي الجزء الثالث 2024 بعد الانتهاء من تصويره - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 04:43 مساءً - يعد مواعيد عرض وإعادة مسلسل موضوع عائلي الجزء الثالث من اكثر العمليات بحثا عبر منصات التواصل الاجتماعية المختلفة، وهذا المسلسل استطاع ان يجذب اكبر قدراً ممكن من نسب المشاهدة والاعجاب، فهو يضم كبار الدراما المصرية والذي من ابرزهم الفنان ماجد الكدواني وبعضا من الشباب الجديدة، ومن المتوقع ان الموسم الجديد سوف يصدر الكثير من المواقف والمشاهد الكوميديا ولا يقتصر عند نوعية معينة، لذلك اليكم في السطور القادمة المواعيد الخاصة بهذا المسلسل.

مواعيد عرض وإعادة مسلسل موضوع عائلي الجزء الثالث

يسلط الأضواء حول معرفة متي يتم عرض وإعادة مسلسل موضوع عائلي الجزء الثالث علي الشاشات المصرية او علي بعض المنصات، والجدير بالذكر انه من المقرر انطلاق الحلقة الاولي من الموسم الجديد يوم الخميس الموافق 26 ديسمبر 2024، وسوف تتولي منصة شاهد العرض الاول، ولكن حتي وقتنا هذا لما يتم الإعلان صراحتا عن موعد العرض والاعادة، ولكن في حقيقة الامر انه بالفعل تم الانتهاء بشكل رسمي من تصوير هذا الجزء، ولقد قام الفنان طه دسوقي بنشر صور جماعية مع طاقم العمل عبر صفحتة الرسمية علي تطبيق الفيسبوك قائلاً “الحمدلله فركش مسلسل موضوع عائلي الموسم التالت .. استنونا على Shahid قريب جدا”.

طاقم عمل مسلسل موضوع عائلي الجزء الثالث

  • الفنان ماجد الكدواني.
  • الفنان طه الدسوقي.
  • الفنانة رنا رئيس.
  • الفنان محمد رضوان.
  • الفنانة سما إبراهيم.
  • الفنان فؤاد محسن.
  • الفنان محمد القس.
  • الفنان محمد شاهين.
  • لأول مره الفنانة رانيا يوسف.
  • وأيضا يكون لأول مره ظهور الفنانة “ياسمينا العبد.
  • وايضا ظهور الطفل الفنان جان رامز.

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