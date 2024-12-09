اكتشفوا كل جديد حول موعد امتحانات منتصف العام الدراسي في دولة العراق 2025 لكافة المراحل التعليمة وجدول العطلات الرسمية للعام القادم - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الاثنين 9 ديسمبر 2024 06:28 مساءً - أعلنت وزارة التربية العراقية عن مواعيد امتحانات نصف السنة للعام الدراسي الحالي 2024-2025 في العراق، لكافة المراحل الابتدائية والثانوية، التي تستمر لمدة أسبوعين متتالين، تبدء من يوم 13 يناير حتي 19 من الشهر نفسة للمراحل الابتدائية، بينما من يوم 11 يناير حتي 21 من الشهر نفسة تبدء امتحانات المراحل الثانوية لشعبتي العلمي والأدبي، في التقرير التالي سوف نوضح لكم بالتفصيل موعد امتحانات منتصف العام الدراسي في دولة العراق 2025 وجدول العطلات الرسمية في عام 2025.

موعد امتحانات منتصف العام الدراسي في دولة العراق 2025

موعد امتحانات نصف السنة 2025 العراق، بالنسبة للمراحل الابتدائية: يوم الاثنين الموافق 13 يناير 2025 حتى يوم الاحد الموافق 19 يناير 2025.

موعد امتحانات نصف السنة 2025 العراق، بالنسبة للمراحل الثانوية: يوم السبت الموافق 11 يناير 2025، وتنتهي يوم الثلاثاء الموافق 21 يناير 2025.

موعد العطلة الربيعية : يوم الأربعاء الموافق 22 يناير 2025 وسوف تستمر لمدة أسبوعين ويكون الدوام يوم الأربعاء الموافق 5 فبراير 2025.

جدول العطلات الرسمية للطلاب في العام المقبل 2025