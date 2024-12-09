اكتشفوا كل جديد حول تردد قناة طيور الجنة الجديد 2025 Toyor Aljanah علي جميع الاقمار الصناعية المختلفة ومتابعة أحدث أغاني الأطفال - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الاثنين 9 ديسمبر 2024 05:24 مساءً - تصدر السؤال عن تردد قناة طيور الجنة جميع مواقع البحث في الفترات الأخيرة ،حيث تعتبر طيور الجنة من القنوات الشهيرة التي تقدم محتوي ترفيهي للأطفال في جمي الاعمار ،وتعتبر من أقدم القنوات الموجودة علي الشاشات وتتميز القناة بعرضها الكثير من الأغاني والأناشيد التي تعمل علي تسلية الطفل ،وتتميز طيور الجنة بأنها تعمل علي تقديم محتواها علي مدار 24 ساعه متواصلة ،كما تقدم القناة الكثير من البرامج التعليمة للطفل ،وسوف نعرض اليكم من خلال هذا المقال تردد قناة طيور الجنة الجديد.

تردد قناة طيور الجنة الجديد 2025 علي النايل سات

القمر الصناعي : نايل سات.

التردد الخاص بالقناة : 11272.

معدل الترميز للقناة: 27500.

معامل الاستقطاب للقناة: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 2/3.

تردد قناة طيور الجنة الجديد 2025 علي العرب سات

القمر الصناعي : عرب سات.

التردد الخاص بالقناة : 11310.

معدل الترميز للقناة: 27500.

معامل الاستقطاب للقناة : عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

خطوات تحميل قناة طيور الجنة علي جهاز الاستقبال