اكتشفوا كل جديد حول وصل لـ 13.41 جـ .. ارتفاع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم في السوق السوداء الاثنين 9 ديسمبر 2024 والبنوك - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الاثنين 9 ديسمبر 2024 03:44 مساءً - ارتفاع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم في السوق السوداء الاثنين 9 ديسمبر 2024، وشهد اليوم ارتفاع ملحوظ في الأسواق مقارنة بسعره أمس، حيث سجل سعره في السوق الموازية مقابل الجنيه المصري نحو 13.41 جنيه، بينما سجل سعره في البنك المركزي نحو 13.468 جنيه للشراء، 13.429 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم في السوق السوداء

بلغ 1 ريال سعودي اليوم في السوق السوداء مقابل الجنيه نحو 13.41 جنيه مصري.

بلغ 5 ريال سعودي اليوم في السوق السوداء مقابل الجنيه نحو 67.05 جنيه مصري

بلغ 10 ريال سعودي اليوم في السوق السوداء مقابل الجنيه نحو 134.1 جنيه مصري.

بلغ 25 ريال سعودي اليوم في السوق السوداء مقابل الجنيه نحو 335.25 جنيه مصري.

بلغ 50 ريال سعودي اليوم في السوق السوداء مقابل الجنيه نحو 670.5 جنيه مصري.

بلغ 100 ريال سعودي اليوم في السوق السوداء مقابل الجنيه نحو 1,341 جنيه مصري.

بلغ 150 ريال سعودي اليوم في السوق السوداء مقابل الجنيه نحو 2,011.5 جنيه مصري.

بلغ 200 ريال سعودي اليوم في السوق السوداء مقابل الجنيه نحو 2,682 جنيه مصري.

بلغ 250 ريال سعودي اليوم في السوق السوداء مقابل الجنيه نحو 3,352.5 جنيه مصري.

بلغ 300 ريال سعودي اليوم في السوق السوداء مقابل الجنيه نحو 4,023 جنيه مصري.

بلغ 500 ريال سعودي اليوم في السوق السوداء مقابل الجنيه نحو 6,705 جنيه مصري.

بلغ 700 ريال سعودي اليوم في السوق السوداء مقابل الجنيه نحو 9,387 جنيه مصري.

بلغ 1000 ريال سعودي اليوم في السوق السوداء مقابل الجنيه نحو 13,410 جنيه مصري.

سعر الريال السعودي في البنوك