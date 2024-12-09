اكتشفوا كل جديد حول “جميع المراحل التعليمية” موعد امتحانات نصف السنة 2025 في العراق إعلان رسمي من وزارة التربية والتعليم - كلمتك نيوز مع معلومات حصرية تهمكم.

كتب محمد اشرف في الاثنين 9 ديسمبر 2024 10:48 صباحاً - موعد امتحانات نصف السنة 2025 في العراق الشغل الشاغل لدى الطلاب من جميع المراحل التعليمية، وهذا ما يدفعهم للاستمرار في البحث على جوجل ومواقع التواصل لمعرفة الموعد والجدول الزمني للامتحانات، يعيش الطلاب خلال هذه الفترة حالة من الترقب والانتظار ويكثرون الوقت في المذاكرة ومراجعة الدروس في المواد التي يؤدونها لتحقيق أعلى الدرجات و يحصدون ثمار فصل دراسي كامل من الاجتهاد حتى الوصول لنهاية العام الدراسي وتحقيق أعلى الدرجات ونسب النجاح، لقد قامت وزارة التربية والتعليم العراقية بالإعلان خلال الساعات الماضية عبر الصفحة الرسمية عن موعد امتحانات نصف السنة 2025 في العراق لجميع المراحل التعليمية لذا ترقبوا معنا التقرير التالي…

موعد امتحانات نصف السنة 2025 في العراق

امتحانات نصف السنة في العراق واحدة من الموضوعات المهمة التي ينشغل بها الكلاب وأولياء الأمور، وهذا ما يجعلها ضمن عمليات البحث الرائجة نظراً لكثرة حديث الطلاب عنها، تم الكشف عن موعد الامتحانات من قبل وزارة التربية والتعليم العراقية في صباح الأمس الأحد 8 من ديسمبر 2024 وحددت الوزارة أن امتحانات الدراسة الابتدائية تكون بدايةً من 13 يناير 2025 وتبدأ امتحانات الدراسة الثانوية 11 من يناير 2025 وتبدأ الامتحانات التمهيدية 28 يناير 2025، على ان تبدأ العطلة الربيعية يوم 22 من يناير 2025 وحتى 5 من فبراير 2024.

موعد امتحانات الدراسة الاعدادية العراق 2025

أعلنت التعليم عن موعد امتحانات جميع المراحل والصفوف وحتى المرحلة التمهيدية ولكنها لم تحدد بعد موعد امتحانات المرحلة الإعدادية وهذا كونها من المراحل الهامة، حيث يتم عقد مؤتمر يضم وزير التربية والتعليم إبراهيم نامس الجبوري ومجموعة من قطاع التربية والتعليم بالإعلان والاتفاق على موعد عقد امتحانات الاعدادي العراق الدور الأ,ل لنصف السنة الدراسي 2024-20255 وفور الإ‘لان ننشر لكم في مقالات أخرى عبر موقعنا إقرأ نيوز.