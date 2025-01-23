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بتروجت يفوز على المصري البورسعيدي 2-1 في الدوري الممتاز - أخبار كلمتك

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بتروجت يفوز على المصري البورسعيدي 2-1 في الدوري الممتاز - أخبار كلمتك

بتروجت يفوز على المصري البورسعيدي 2-1 في الدوري الممتاز - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 23 يناير 2025 06:15 مساءً - انتهت مباراة بتروجت ضد المصري البورسعيدي بنتيجة 2-1 للفريق البترولي، في المباراة التي أقيمت، اليوم الخميس، على استاد السويس الجديد، ضمن الجولة التاسعة من الدوري الممتاز.

سجل هدفي بتروجت، رشاد المتولي ومصطفى الجمل في الدقيقتين 17 و37، بينما سجل خالد صبحي هدف المصري البورسعيدي في الدقيقة 51.

تشكيل المصري البورسعيدي أمام بتروجت

حراسة المرمى: محمود حمدي.

خط الدفاع: كريم العراقي، محمد هاشم، خالد صبحي، حسن علي.

خط الوسط: محمد مخلوف، خالد الغندور، كريم بامبو، عبد الرحيم دغموم.

خط الهجوم: صلاح محسن، بابا بادجي.

فيما ضمت قائمة البدلاء: محمد شحاته، أحمد عيد، محمد دبش، عمرو سعداوي، محمود حمادة، أمادو با، أحمد القرموطي، سمير فكري، ليستويل أمانكونا.

تشكيل بتروجت ضد المصري البورسعيدي

حراسة المرمى: محمد خليفة.

خط الدفاع: أحمد بحبح  - إسلام هشام - هادي رياض - محمود شديد قناوي.

خط الوسط: أحمد رضا - مصطفى الجمل - توفيق محمد.

خط الهجوم: رشاد المتولي - جابريل شيكودي - حامد حمدان.

ترتيب بتروجت والمصري في الدوري الممتاز

وبهذه النتيجة، يرفع بتروجت رصيده إلى 13 نقطة ويرتقي للمركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الممتاز، ويتجمد رصيد المصري البورسعيدي عند النقطة 15 في المركز الخامس.

 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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