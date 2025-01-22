أسطورة ليفربول: ما يحدث مع محمد صلاح مهزلة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 22 يناير 2025 12:25 مساءً - وصف روبي فاولر، أسطورة ليفربول، غياب المصري محمد صلاح نجم الريدز عن قائمة الكرة الذهبية المكونة من 30 لاعبا في العام الماضي بأنه "مهزلة".

سجل صلاح هدفه ال22 هذا الموسم، أمس الثلاثاء، عندما أكد ليفربول تأهله إلى دور ال16 بدوري أبطال أوروبا عقب الفوز 2-1 على ليل.

فاولر يتغنى بمحمد صلاح

وقال فاولر لشبكة أمازون برايم: "أنا أعتقد أن غياب محمد صلاح عن قائمة الـ30 العام الماضي كان مهزلة. هذه مزحة مطلقة".

وأضاف: "إنه لاعب استثنائي. لا يبدو متألقا من الناحية الفنية، ولكن كونك متألقا من الناحية الفنية لا يعني أنك ستكون متألقا طوال الوقت".

وشدد: "إذا لم تكن لامعا من الناحية الفنية، فلا يزال بإمكانك أن تكون لامعا، ومحمد صلاح هو ذلك اللاعب، سوف يختفي وفجأة يحدث شيء لا يصدق بسببه".

ويتصدر محمد صلاح سباق الحذاء الذهبي في الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 18 هدفا، متقدما بهدف على إيرلينج هالاند نجم مانشستر سيتي و3 أهداف على ألكسندر إيزاك مهاجم نيوكاسل يونايتد.

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