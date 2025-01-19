وزير الدفاع يتفقد إحدى القواعد الجوية ويلتقي عددا من المقاتلين - أخبار كلمتك

وزير الدفاع يتفقد إحدى القواعد الجوية ويلتقي عددا من المقاتلين - أخبار كلمتك

إشارة ميسي تشعل أزمة مع جماهير المكسيك - أخبار كلمتك

إشارة ميسي تشعل أزمة مع جماهير المكسيك - أخبار كلمتك

التشكيل المتوقع للمصري بمواجهة بلاك بولز في الكونفيدرالية - أخبار كلمتك

التشكيل المتوقع للمصري بمواجهة بلاك بولز في الكونفيدرالية - أخبار كلمتك

نجم برازيلي جديد في طريقه إلى الدوري السعودي - أخبار كلمتك

نجم برازيلي جديد في طريقه إلى الدوري السعودي - أخبار كلمتك

أرقام مذهلة لـ نابولي في الصراع على لقب الدوري الإيطالي - أخبار كلمتك

أرقام مذهلة لـ نابولي في الصراع على لقب الدوري الإيطالي - أخبار كلمتك

اتحاد الصناعات: مطلوب النظر فى القرار 725 وآلية تطبيقه لحماية السوق - أخبار كلمتك

اتحاد الصناعات: مطلوب النظر فى القرار 725 وآلية تطبيقه لحماية السوق - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «الزمن لا يرحم».. نادية الجندي تتصدر التريند بإطلالتها في حفل Joy Awards - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «الزمن لا يرحم».. نادية الجندي تتصدر التريند بإطلالتها في حفل Joy Awards - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - تنكر في زي موسيقي هندي.. رامز جلال يفاجئ حضور حفل joy awards بمقلب جديد «فيديو» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - تنكر في زي موسيقي هندي.. رامز جلال يفاجئ حضور حفل joy awards بمقلب جديد «فيديو» - أخبار كلمتك

الفلسطينيون يرددون تكبيرات العيد بعد وقف إطلاق النار رسميًّا (فيديو) - أخبار كلمتك

الفلسطينيون يرددون تكبيرات العيد بعد وقف إطلاق النار رسميًّا (فيديو) - أخبار كلمتك

توكل كرمان تعلق على إيقاف الحرب في غزة .. ماذا قالت؟ - أخبار كلمتك

توكل كرمان تعلق على إيقاف الحرب في غزة .. ماذا قالت؟ - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

الرياضة - 11:46 - عاجل.. مكتب نتنياهو: وقف إطلاق النار في غزة دخل حيز التنفيذ عند الساعة 11:15 - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الرياضة - 11:46 - عاجل.. مكتب نتنياهو: وقف إطلاق النار في غزة دخل حيز التنفيذ عند الساعة 11:15 - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:46 - عاجل.. مكتب نتنياهو: وقف إطلاق النار في غزة دخل حيز التنفيذ عند الساعة 11:15 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 19 يناير 2025 11:46 صباحاً - أكد مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي، اليوم الأحد، أنه بحسب خطة إطلاق سراح المختطفين فإن وقف إطلاق النار للمرحلة الأولى في قطاع غزة سيدخل حيز التنفيذ عند الساعة 11:15 بتوقيت غزة.

وأعلنت القناة الـ12 الاسرائيلية، اليوم الأحد، تلقى جيش الاحتلال الإسرائيلي أوامر من القيادة العليا بوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

وينص اتفاق وقف إطلاق النار، الذي تم التوصل إليه بين إسرائيل وحركة حماس بوساطة مصرية قطرية أمريكية، على هدنة مكونة من 3 مراحل، تبدأ الأولى صباح اليوم الأحد، وتستمر لمدة 6 أسابيع، بحسب وزارة الخارجية القطرية.

يأتي ذلك بعد موافقة الحكومة الإسرائيلية النهائية، على الاتفاق، الذي تم التوصل إليه بعد 15 شهرًا من الحرب المدمرة التي خلفت عشرات الآلاف من الضحايا في القطاع.

اقرأ أيضاً
مخاوف من انتهاك إسرائيل للهدنة.. هل يصمد قرار وقف إطلاق النار في غزة؟

جيش الاحتلال الإسرائيلى: انتشال جثة جندى كان محتجزا بغزة منذ 2014

شاحنات مساعدات تنطلق من معبر رفح باتجاه معبر كرم أبو سالم تمهيدا لدخولها غزة

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

الرياضة - 12:41 - برشلونة يفقد نقطتين بتعادل محبط مع خيتافي 1-1 في الليجا الإسبانية - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق