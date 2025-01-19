الرياضة - 11:46 - عاجل.. مكتب نتنياهو: وقف إطلاق النار في غزة دخل حيز التنفيذ عند الساعة 11:15 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 19 يناير 2025 11:46 صباحاً - أكد مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي، اليوم الأحد، أنه بحسب خطة إطلاق سراح المختطفين فإن وقف إطلاق النار للمرحلة الأولى في قطاع غزة سيدخل حيز التنفيذ عند الساعة 11:15 بتوقيت غزة.

وأعلنت القناة الـ12 الاسرائيلية، اليوم الأحد، تلقى جيش الاحتلال الإسرائيلي أوامر من القيادة العليا بوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

وينص اتفاق وقف إطلاق النار، الذي تم التوصل إليه بين إسرائيل وحركة حماس بوساطة مصرية قطرية أمريكية، على هدنة مكونة من 3 مراحل، تبدأ الأولى صباح اليوم الأحد، وتستمر لمدة 6 أسابيع، بحسب وزارة الخارجية القطرية.

يأتي ذلك بعد موافقة الحكومة الإسرائيلية النهائية، على الاتفاق، الذي تم التوصل إليه بعد 15 شهرًا من الحرب المدمرة التي خلفت عشرات الآلاف من الضحايا في القطاع.