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الرياضة - 04:01 - مشاهدة مباراة ليفربول وبرينتفورد بث مباشر في الدوري الإنجليزي اليوم - أخبار كلمتك

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الرياضة - 04:01 - مشاهدة مباراة ليفربول وبرينتفورد بث مباشر في الدوري الإنجليزي اليوم - أخبار كلمتك

الرياضة - 04:01 - مشاهدة مباراة ليفربول وبرينتفورد بث مباشر في الدوري الإنجليزي اليوم - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 18 يناير 2025 04:01 مساءً - مشاهدة بث مباشر مباراة ليفربول وبرينتفورد، اليوم السبت، الموافق 18 من شهر يناير الجاري لهذا العام، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز «بريميرليج» لكرة القدم هذا الموسم 2024-2025.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة ليفربول وبرينتفورد في الدوري الإنجليزي اليوم، عند تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، والسادسة مساءً بتوقيت الدوحة، والسابعة مساءً بتوقيت أبو ظبي، وذلك على أرضية ستاد «آنفيلد» معقل الريدز.

مشاهدة مباراة ليفربول وبرينتفورد في الدوري الإنجليزي بث مباشر

ويدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، مباراة برينتفورد اليوم، وهو يتربع على جدول ترتيب الدوري الإنجليزي هذا الموسم، وذلك برصيد 47 نقطة من 20 مباراة خاضها الريدز في «البريميرليج» حتى الآن، بواقع 14 انتصارًا و5 تعادلات، وهزيمة وحيدة لرفقاء نجم منتخبنا الوطني محمد صلاح.

بينما يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي برينتفورد، ضيفًا على ليفربول اليوم، وهو في المركز الحادي عشر بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي هذا الموسم، وذلك برصيد 28 نقطة من 21 مباراة خاضها في البريميرليج حتى الآن، بواقع 8 انتصارات و4 تعادلات، و9 هزائم.

بث مباشر مباراة ليفربول وبرينتفورد في الدوري الإنجليزي

وتقدم كلمتك لقرائها ومتابعيها الأعزاء بث مباشر لـ مباراة ليفربول ضد برينتفورد، اليوم السبت، الموافق 18 من شهر يناير الجاري لهذا العام، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم «بريميرليج» هذا الموسم 2024-2025.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة ليفربول ضد برينتفورد في الدوري الإنجليزي اليوم، عند تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، والسادسة مساءً بتوقيت الدوحة، والسابعة مساءً بتوقيت أبو ظبي، وذلك على أرضية ستاد «آنفيلد» معقل الريدز.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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