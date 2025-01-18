الرياضة - 04:21 - سعر الذهب في ختام تعاملات اليوم السبت 18 يناير 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 18 يناير 2025 04:21 مساءً - يواصل سعر الذهب تراجعه الملحوظ في ختام تعاملات اليوم، حيث سجل سعر عيار 21 نحو 3760 جنيهًا للبيع، و3735 جنيهًا للشراء، متراجعا بذلك بنحو 10 جنيهات عن آخر تحديث له منذ ساعة، حيث كان عيار 21 مسجلا نحو 3770 جنيهًا للبيع، و3745 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب الآن

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص سعر الذهب اليوم، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 الآن في أسواق الصاغة بمصر نحو 4297.25 جنيه للبيع، و4268.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 22

ووصل سعر الذهب عيار 22 خلال تعاملات اليوم السبت 18 يناير 2025 في الأسواق إلى 3939 جنيهًا للبيع، و3912.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 21

وحقق سعر الذهب عيار 21 في مصر اليوم السبت نحو3760 جنيهًا للبيع، و3735 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 18

وأما عن سعر الذهب عيار 18 فسجل في محال المجوهرات والأسواق نحو 3222.75 جنيه للبيع، و3201.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 14

وسجل سعر الذهب عيار 14 اليوم السبت نحو 2506.75 جنيه للبيع، و2490 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 12

ووصل سعر الذهب عيار 12 الآن في الأسواق إلى 2148.5 جنيه للبيع، و2134.25 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب

وبلغ سعر الجنيه الذهب خلال تعاملات اليوم السبت 18 يناير 2025 نحو 30080 جنيهًا للبيع، و29880 جنيهًا للشراء.

سعر أوقية الذهب

وسجلت أسعار أوقية الذهب الآن نحو 2703.38 دولار للبيع، و2702.33 دولار للشراء.

سعر الذهب في مصر اليوم السبت 18 يناير 2025 سعر الذهب بيع شراء عيار 24 4297.25 جنيه 4268.5 جنيه عيار 22 3939 جنيها 3912.75 جنيه عيار 21 3760 جنيها 3735 جنيها عيار 18 3222.75 جنيه 3201.5 جنيه عيار 14 2506.75 جنيه 2490 جنيه عيار 12 2148.5 جنيه 2134.25 جنيه

سعر الذهب في مصر

وتختلف أسعار المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين محل وآخر حيث تتراوح بين 30 و65 جنيهًا، وذلك باختلاف سعر الذهب والعيار، حيث تصل في الأغلب نسبة المصنعية بين 7% و10% من سعر جرام الذهب.