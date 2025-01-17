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عبد المنعم على مقاعد البدلاء، تشكيل نيس أمام ليل بالدوري الفرنسي - أخبار كلمتك

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عبد المنعم على مقاعد البدلاء، تشكيل نيس أمام ليل بالدوري الفرنسي - أخبار كلمتك

عبد المنعم على مقاعد البدلاء، تشكيل نيس أمام ليل بالدوري الفرنسي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 17 يناير 2025 10:05 مساءً - أعلن المدير الفنى لفريق نيس تشكيل فريقه لمباراة ليل المقرر لها بعد قليل والتي تجمع بينهم ضمن مباريات الجولة الـ 18 من الدوري الفرنسي والتي ستقام علي ملعب بيير موروا.

وجاء محمد عبد المنعم لاعب منتخب مصر والمحترف في نيس الفرنسي على مقاعد بدلاء فريقه أمام ليل. 

تشكيل نيس أمام ليل 

موقف ليل ونيس

ويحتل فريق نيس المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 30 نقطة، فيما يأتي فريق ليل بالمركز الخامس برصيد 29 نقطة.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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