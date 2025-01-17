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ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي قبل الجولة الـ 22 - أخبار كلمتك

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ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي قبل الجولة الـ 22 - أخبار كلمتك

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي قبل الجولة الـ 22 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 17 يناير 2025 10:05 مساءً - ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي، يتصدر محمد صلاح نجم ليفربول تصدر جدول ترتيب هدافي الدوري الانجليزي قبل الجولة الـ 22 من البريميرليج.

ويتربع صلاح، على قمة ترتيب الهدافين برصيد 18 هدفا، بفارق هدفين أمام النرويجي هالاند نجم مانشستر سيتي، صاحب المركز الثاني، فيما يبتعد بفارق 3 أهداف على السويدي ألكسندر إيزاك مهاجم نيوكاسل.
 

وتنطلق غدا السبت مباريات الجولة الـ 22 من الدوري الانجليزي الممتاز بـ 5 لقاءات علي رأسهم أرسنال ضد أستون فيلا وبرينتفورد ضد ليفربول فيما تختتم الجولة يوم الاثنين بمواجهة تشيلسي ضد وولفرهامبتون.

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي قبل الجولة الـ 22

محمد صلاح ليفربول 18 هدفًا 
إيرلنج هالاند مانشستر سيتي 16 هدفًا 
أليكسندر إيزاك نيوكاسل يونايتد 15 هدفًا 
كول بالمر تشيلسي 14 هدفًا 
بريان مبيومو برينتفورد 13 هدفًا 
كريس وود نوتينغهام فورست 13 هدفًا 
ماثيوس كونها وولفرهامبتون 10 أهداف
يوان ويسا برينتفورد 10 أهداف
نيكولاس جاكسون تشيلسي 9 أهداف
أولي واتكينز أستون فيلا 9 أهداف
جيمس ماديسون توتنهام هوتسبير 8 أهداف
ليام ديلاب إبسويتش تاون 8 أهداف
راؤول خيمينيز فولهام 8 أهداف
لويس دياز ليفربول 8 أهداف

 

مواعيد الجولة الـ 22 من الدوري الانجليزي 

السبت 18 يناير 

نيوكاسل يونايتد ضد بورنموث - 2:30 مساءً

وست هام ضد كريستال بالاس - 5 مساءً

برينتفورد ضد ليفربول - 5 مساءً

ليستر سيتي ضد فولهام - 5 مساءً

أرسنال ضد أستون فيلا - 7:30 مساءً

 

الأحد 19 يناير 

نوتيتجهام فورست ضد ساوثهامبتون - 4 مساءً

إيفرتون ضد توتنهام - 4 مساءً

مانشستر يونايتد ضد برايتون - 4 مساءً

إيبسويتش تاون ضد مانشستر سيتي - 6:30 مساءً

 

الاثنين 20 يناير 

تشيلسي ضد وولفرهامبتون - 10 مساءً

 

ويتصدر ليفربول قمة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي قبل إنطلاق الجولة الـ 22 من البريميرليج.

 

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل الجولة الـ 22 

1 ليفربول 47 نقطة
2 آرسنال 43 نقطة
3 نوتينجهام فورست 41 نقطة
4 نيوكاسل يونايتد 38 نقطة 
5 تشيلسي 37 نقطة
6 مانشستر سيتي 35 نقطة
7 أستون فيلا 35 نقطة
8 بورنموث 34 نقطة
9 برايتون 31 نقطة
10 فولهام 30 نقطة
11 برينتفورد 28 نقطة
12 مانشستر يونايتد 26 نقطة
13 وست هام يونايتد 26 نقطة
14 توتنهام هوتسبير 24 نقطة
15 كريستال بالاس 24 نقطة
16 إيفرتون 17 نقطة
17 وولفرهامبتون 16 نقطة
18 إبسويتش تاون 16 نقطة
19 ليستر سيتي 14 نقطة
20 ساوثهامبتون 6 نقاط

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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