سموحة يتخطى زد ويفوز بهدف في كأس مصر - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 17 يناير 2025 08:00 مساءً - فاز فريق سموحة على نظيره زد بهدف نظيف في المباراة، التي جمعت بينهما على استاد برج العرب وذلك ضمن منافسات دور الـ 16 لبطولة كأس مصر.

وسجل محمد سالم هدف الفوز لسموحة في الدقيقة 8 من الشوط الأول.

تشكيل زد أمام سموحة

في حراسة المرمى: علي لطفي.

خط الدفاع: أحمد سيد، عبد الرحمن عماد، محمد إسماعيل.

خط الوسط: شادي حسين، مصطفى العش، أحمد عادل ميسي، محمد أشرف.

خط الهجوم:مصطفى زيكو، موتوموسي، ماتا ماجاسا

ويتواجد على مقاعد بدلاء زد إف سي كل من: إسلام عبداللاه. مصطفى ميسي. كاموني. سامح ابراهيم.البانوبي. الصغيري. حمدي علاء. محمد مزيكا. علي جمال.

تشكيل سموحة أمام زد

حراسة المرمى: الهاني سليمان.

خط الدفاع: بركات حجاج. هشام حافظ. إسلام جابر. شريف رضا

خط الوسط: محمد كناريا. محمود صابر. دكوا دودو.

خط الهجوم: صامويل امادي. مصطفى البدري. محمد سالم.

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