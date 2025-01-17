ورشة عمل مكثفة لتحويل الأبحاث إلى منتجات تسويقية بالقومي للبحوث - أخبار كلمتك

ورشة عمل مكثفة لتحويل الأبحاث إلى منتجات تسويقية بالقومي للبحوث - أخبار كلمتك

جاستن بالدوني يقاضي بليك ليفلي وريان رينولدز ويوجه لهما 7 تهم - أخبار كلمتك

جاستن بالدوني يقاضي بليك ليفلي وريان رينولدز ويوجه لهما 7 تهم - أخبار كلمتك

عاجل:خلافات حادة تفشل تحديد سعر البنزين في عدن - أخبار كلمتك

عاجل:خلافات حادة تفشل تحديد سعر البنزين في عدن - أخبار كلمتك

العمالقة الجنوبية توبخ زعيم الحوثيين - أخبار كلمتك

العمالقة الجنوبية توبخ زعيم الحوثيين - أخبار كلمتك

صورة مرعبة لزعيم الحوثيين اثناء ظهوره في صنعاء - أخبار كلمتك

صورة مرعبة لزعيم الحوثيين اثناء ظهوره في صنعاء - أخبار كلمتك

السفارة اليمنية والطلاب يقيمون حفلة وداع للمستشار الثقافي بتونس بمناسبة انتهاء فترة عمله - أخبار كلمتك

السفارة اليمنية والطلاب يقيمون حفلة وداع للمستشار الثقافي بتونس بمناسبة انتهاء فترة عمله - أخبار كلمتك

كسر اعنف هجوم عسكري - أخبار كلمتك

كسر اعنف هجوم عسكري - أخبار كلمتك

تكريم 400 من حفظة القرآن الكريم بأسوان بحضور مسئولى المحافظة - أخبار كلمتك

تكريم 400 من حفظة القرآن الكريم بأسوان بحضور مسئولى المحافظة - أخبار كلمتك

الرياضة - 07:36 - شركة خاصة للتأمين.. نقل مراسم تنصيب ترامب إلى داخل قاعة مغلقة - أخبار كلمتك

الرياضة - 07:36 - شركة خاصة للتأمين.. نقل مراسم تنصيب ترامب إلى داخل قاعة مغلقة - أخبار كلمتك

وزير الاتصالات: نستهدف 500 ألف متدرب في 2025 لتلبية متطلبات سوق العمل - أخبار كلمتك

وزير الاتصالات: نستهدف 500 ألف متدرب في 2025 لتلبية متطلبات سوق العمل - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

الدوري السعودي، القادسية يتقدم على الوحدة بهدف في الشوط الأول - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الدوري السعودي، القادسية يتقدم على الوحدة بهدف في الشوط الأول - أخبار كلمتك

الدوري السعودي، القادسية يتقدم على الوحدة بهدف في الشوط الأول - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 17 يناير 2025 07:05 مساءً - تقدم فريق القادسية علي الوحدة بهدف دون رد بالشوط الاول ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من الدوري السعودي للمحترفين “روشن” على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية

مباراة الوحدة والقادسية

أحرز هدف التقدم لفريق القادسية كاميرون في الدقيقة 44. 

ترتيب الوحدة والقادسية

يدخل فريق الوحدة المباراة وهو يحتل المركز السادس عشر في جدول الترتيب برصيد 12 نقطة، بعدما خاض 14 مباراة حقق خلالها الفوز في 3 مباريات، وتعادل في 3، وتلقى الهزيمة في 8 مواجهات

ويأتي القادسية في المركز الرابع برصيد 28 نقطة من 14 مباراة، حيث تمكن من الفوز في 9 مباريات، وتعادل في واحدة، وخسر 4 مباريات.

المواجهات السابقة بين الوحدة ضد القادسية

وتحمل المواجهات السابقة بين الفريقين تفوقًا نسبيًا لنادي الوحدة، حيث فاز في 5 مواجهات من أصل 11 مباراة جمعت الفريقين، بينما فاز القادسية في 3 مباريات، وانتهت 3 لقاءات بالتعادل، آخر مواجهة جمعت الفريقين انتهت بفوز القادسية بنتيجة 2-1 في أكتوبر 2024.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع كلمتك عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

صلاح يتصدر وهالاند يطارده، ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد الجولة الـ 21 - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق