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الرياضة - 06:56 - آخر تحديث لـ سعر الذهب اليوم الجمعة 17 يناير 2025.. عيار 21 الآن في مصر - أخبار كلمتك

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الرياضة - 06:56 - آخر تحديث لـ سعر الذهب اليوم الجمعة 17 يناير 2025.. عيار 21 الآن في مصر - أخبار كلمتك

الرياضة - 06:56 - آخر تحديث لـ سعر الذهب اليوم الجمعة 17 يناير 2025.. عيار 21 الآن في مصر - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 17 يناير 2025 06:56 مساءً - سعر الذهب.. شهد سعر الذهب استقرارًا ملحوظًا خلال التعاملات المسائية اليوم الجمعة 17 يناير 2025، حيث حافظ المعدن الأصفر على قيمته في الأسواق المحلية، وبلغ سعر الذهب عيار 21 في سوق الصاغة نحو 3785 جنيه للبيع و3760 جنيه للشراء.

وترصد كلمتك، لقرائها في السطور التالية، سعر الذهب عيار 21 في الأسواق خلال التعاملات المسائية، وذلك ضمن خدمة إخبارية شاملة تقدمها لزوارها في عدد كبير من الموضوعات المختلفة والمتنوعة على مدار الساعة، وللمتابعة اضغط هنـــــــــا.

سعر الذهب

سعر الذهب عيار 24

- 4325.75 جنيه للبيع.

- 4297.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 22

- 3965.25 جنيه للبيع.

- 3939 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب

سعر الذهب عيار 21

- 3785 جنيهًا للبيع.

- 3760جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 18

- 3244.25 جنيه للبيع.

- 3222.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب
سعر الذهب اليوم الجمعة 17يناير 2025
سعر الذهب بيع شراء
عيار 24 4325.75 جنيه 4297.25 جنيه
عيار 22 3965.25 جنيه 3939 جنيهًا
عيار 21 3785 جنيهًا 3760 جنيهًا
عيار 18 3244.25 جنيه 3222.75 جنيه
عيار 14 2523.25 جنيه 2506.75 جنيه
عيار 12 2162.75 جنيه 2148.5 جنيه
عيار 9 1622.25 جنيه 1611.5 جنيه
سعر أوقية الذهب 2714.01 دولار 2713.74 دولار

سعر الذهب عيار 14

- 2523.25 جنيه للبيع.

- 2506.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 12

- 2162.75 جنيه للبيع.

- 2148.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب

سعر الذهب عيار 9

- 1622.25 جنيه للبيع.

- 1611.5 جنيه للشراء.

سعر أوقية الذهب

- 2714.01 دولار للبيع.

- 2713.74 دولار للشراء.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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