الرياضة - 06:56 - آخر تحديث لـ سعر الذهب اليوم الجمعة 17 يناير 2025.. عيار 21 الآن في مصر - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 17 يناير 2025 06:56 مساءً - سعر الذهب.. شهد سعر الذهب استقرارًا ملحوظًا خلال التعاملات المسائية اليوم الجمعة 17 يناير 2025، حيث حافظ المعدن الأصفر على قيمته في الأسواق المحلية، وبلغ سعر الذهب عيار 21 في سوق الصاغة نحو 3785 جنيه للبيع و3760 جنيه للشراء.

وترصد كلمتك، لقرائها في السطور التالية، سعر الذهب عيار 21 في الأسواق خلال التعاملات المسائية، وذلك ضمن خدمة إخبارية شاملة تقدمها لزوارها في عدد كبير من الموضوعات المختلفة والمتنوعة على مدار الساعة، وللمتابعة اضغط هنـــــــــا.

سعر الذهب عيار 24

- 4325.75 جنيه للبيع.

- 4297.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 22

- 3965.25 جنيه للبيع.

- 3939 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 21

- 3785 جنيهًا للبيع.

- 3760جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 18

- 3244.25 جنيه للبيع.

- 3222.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب اليوم الجمعة 17يناير 2025 سعر الذهب بيع شراء عيار 24 4325.75 جنيه 4297.25 جنيه عيار 22 3965.25 جنيه 3939 جنيهًا عيار 21 3785 جنيهًا 3760 جنيهًا عيار 18 3244.25 جنيه 3222.75 جنيه عيار 14 2523.25 جنيه 2506.75 جنيه عيار 12 2162.75 جنيه 2148.5 جنيه عيار 9 1622.25 جنيه 1611.5 جنيه سعر أوقية الذهب 2714.01 دولار 2713.74 دولار

سعر الذهب عيار 14

- 2523.25 جنيه للبيع.

- 2506.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 12

- 2162.75 جنيه للبيع.

- 2148.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 9

- 1622.25 جنيه للبيع.

- 1611.5 جنيه للشراء.

سعر أوقية الذهب

- 2714.01 دولار للبيع.

- 2713.74 دولار للشراء.