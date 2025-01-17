الرياضة - 06:31 - الرئيس السيسي يعود إلى أرض الوطن عقب زيارته للإمارات - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 17 يناير 2025 06:31 مساءً - عاد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، الجمعة، بسلامة الله، إلى أرض الوطن عقب قيامه بزيارة دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.

صرح بذلك المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير محمد الشناوي.

والتقى السيسي خلال الزيارة بأخيه سمو الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات العربية الشقيقة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن اللقاء بين الزعيمين تناول عددا من الملفات ذات الأولوية للبلدين الشقيقين، وعلى رأسها الأوضاع الإقليمية الراهنة، وسبل استعادة الأمن والاستقرار في المنطقة.

كما تباحث الرئيسان حول سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين بما يحقق تطلعات شعبيهما الشقيقين.