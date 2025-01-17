الرياضة - 04:56 - سعر الذهب لحظة بلحظة.. تراجع غير مسبوق في تعاملات اليوم الجمعة 17 يناير 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 17 يناير 2025 04:56 مساءً - واصل سعر الذهب في ختام تعاملات اليوم الجمعة 17 يناير 2025، سلسلة تراجعاته، حيث سجل سعر عيار 21 نحو 3785 جنيهًا للبيع، و3760 جنيهًا للشراء، متراجعا بذلك بنحو 10 جنيهات عن آخر تحديث منذ 3 ساعات، حيث كان عيار 21 مسجلا نحو 3795 جنيها للبيع، 3770 جنيها للشراء.

سعر الذهب الآن

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سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 الآن في أسواق الصاغة بمصر نحو 4325.75 جنيه للبيع، و4297.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 22

ووصل سعر الذهب عيار 22 في الأسواق إلى 3965.25 جنيه للبيع، و3939 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 21

وحقق سعر الذهب عيار 21 في مصر اليوم الجمعة 17 يناير نحو 3785 جنيهًا للبيع، و3760 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 18

وأما عن سعر الذهب عيار 18 فسجل في محال المجوهرات والأسواق نحو 3244.25 جنيه للبيع، و3222.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 14

وسجل سعر الذهب عيار 14 اليوم الجمعة 17 يناير نحو 2523.25 جنيه للبيع، و2506.75 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 12

ووصل سعر الذهب عيار 12 الآن في الأسواق إلى 2162.75 جنيه للبيع، و2148.5 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب

وبلغ سعر الجنيه الذهب خلال تعاملات اليوم الجمعة 17 يناير 2025 نحو 30280 جنيهًا للبيع، و 30080 جنيهًا للشراء.

سعر أوقية الذهب

وسجلت أسعار أوقية الذهب الآن نحو 2708.96 دولار للبيع، و 2708.69 دولار للشراء.

سعر الذهب في مصر اليوم الجمعة 17 يناير 2025 سعر الذهب بيع شراء عيار 24 4325.75 جنيه 4297.25 جنيه عيار 22 3965.25 جنيها 3939 جنيه عيار 21 3785 جنيها 3760 جنيها عيار 18 3244.25 جنيه 3222.75 جنيه عيار 14 2523.25 جنيه 2506.75 جنيه عيار 12 2162.75 جنيه 2148.5 جنيه

سعر الذهب في مصر

وتختلف أسعار المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين محل وآخر حيث تتراوح بين 30 و65 جنيهًا، وذلك باختلاف سعر الذهب والعيار، حيث تصل في الأغلب نسبة المصنعية بين 7% و10% من سعر جرام الذهب.

توقعات سعر الذهب في عام 2025

وتوقع خبراء الاقتصاد أن عوامل ارتفاع أسعار الذهب في العالم مثل: «مشتريات البنوك المركزية القومية - التوترات الجيوسياسية العالمية - سياسات التيسير النقدي»، ستستمر في دعم ارتفاع سعر الذهب، مع الإشارة أيضًا إلى احتمالية انخفاض سعر المعدن الأصفر نتيجة سياسة الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، مثل الرسوم الجمركية والتضخم المتزايد، والتي قد تؤثر على تخفيض أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي، بحسب وكالة رويترز للأنباء.