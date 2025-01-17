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دوري السيدات، الزمالك يتراجع عن الانسحاب ويكمل مباراته بالدوري أمام مسار - أخبار كلمتك

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دوري السيدات، الزمالك يتراجع عن الانسحاب ويكمل مباراته بالدوري أمام مسار - أخبار كلمتك

دوري السيدات، الزمالك يتراجع عن الانسحاب ويكمل مباراته بالدوري أمام مسار - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 17 يناير 2025 05:00 مساءً -  تراجع فريق الزمالك للسيدات عن قراره بالانسحاب أمام مسار، بداعي أن الكرة لم تدخل المرمى في الهدف الرابع خلال المباراة التي تجمعهما الآن في الدوري.

ويتقدم فريق مسار على الزمالك بنتيجة 4-1 بعد مرور 80 دقيقة من المباراة التي تجمعهما  في إطار منافسات الجولة السابعة عشرة من بطولة الدوري الممتاز.
وفي الدقيقة 80 قرر الجهاز الفني لسيدات الزمالك ولاعبات الفريق مغادرة ملعب المباراة اعتراضا على احتساب الهدف الرابع لصالح مسار، قبل أن يقرر الفريق العودة واستكمال المباراة.

وكان عادل حسين المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك "سيدات"، أعلن عن تشكيل فريقه، استعدادًا لمواجهة مسار، على ملعب الأخير، في إطار منافسات الجولة السابعة عشرة من بطولة الدوري الممتاز.

 

تشكيل الزمالك أمام مسار 

 وجاء تشكيل فريق الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: نورا عبد المجيد

خط الدفاع: ماهيتاب حسني - سمر محمد - حنين هشام - ميرال خضر

خط الوسط: مها سامي - علياء عطا الله - سينثيا أونديكشي أكو - ياتوندي أتنوكي فاچوبي - شيماء علي

خط الهجوم: أليس أوياه أوجيبي.

 

مقاعد بدلاء الزمالك أمام مسار 

  ويجلس على مقاعد بدلاء الزمالك كل من:"نعمة سيد، سارة نائل، حبيبة محمد، حبيبة إسماعيل، أمنيه عاطف، نور الهدى محمد، ميشلين يني نيكولا، لوجين ياسر، أيه إبراهيم".

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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