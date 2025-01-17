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الرياضة - 02:56 - احتفالا بعيدها 73.. «الداخلية» تذيع أوبريت بعنوان «إيد واحدة» - أخبار كلمتك

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الرياضة - 02:56 - احتفالا بعيدها 73.. «الداخلية» تذيع أوبريت بعنوان «إيد واحدة» - أخبار كلمتك

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الرياضة - 02:56 - احتفالا بعيدها 73.. «الداخلية» تذيع أوبريت بعنوان «إيد واحدة» - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:56 - احتفالا بعيدها 73.. «الداخلية» تذيع أوبريت بعنوان «إيد واحدة» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 17 يناير 2025 02:56 مساءً - أذاعت وزارة الداخلية، عبر صفحتها الرسمية «فيسبوك» أوبريت بعنوان «إيد واحدة»، في إطار احتفالات الوزارة بعيد الشرطة الـ 73.

ومن المقرر أن تخلد وزارة الداخلية بعيدها الـ 73 في الخامس والعشرين من يناير 2025، ذكرى بطولات رجال الشرطة الذين خلدوا أسماءهم بحروف من نور في سجلات التاريخ المعاصر.

وأطلقت وزارة الداخلية شعارا جديدا لـ«عيد الشرطة» الـ 73، قبل أيام تزامنًا مع الاحتفالات بالعيد الـ 73.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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