الرياضة - 02:56 - احتفالا بعيدها 73.. «الداخلية» تذيع أوبريت بعنوان «إيد واحدة» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 17 يناير 2025 02:56 مساءً - أذاعت وزارة الداخلية، عبر صفحتها الرسمية «فيسبوك» أوبريت بعنوان «إيد واحدة»، في إطار احتفالات الوزارة بعيد الشرطة الـ 73.

ومن المقرر أن تخلد وزارة الداخلية بعيدها الـ 73 في الخامس والعشرين من يناير 2025، ذكرى بطولات رجال الشرطة الذين خلدوا أسماءهم بحروف من نور في سجلات التاريخ المعاصر.

وأطلقت وزارة الداخلية شعارا جديدا لـ«عيد الشرطة» الـ 73، قبل أيام تزامنًا مع الاحتفالات بالعيد الـ 73.