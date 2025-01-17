الرياضة - 12:06 - وفاة الفنان فكري صادق - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 17 يناير 2025 12:06 مساءً - فكري صادق.. حالة من الحزن خيمت على الوسط الفني، بعد إعلان خبر وفاة الفنان فكري صادق صباح اليوم الجمعة 17 يناير 2024

وفاة الفنان فكري صادق

أعلنت ابنة الراحل فكري صادق خبر وفاة والدها عبر حسابها الرسمي على موقع "فيسبوك"، وعلقت قائلة: «إنا لله وإنا إليه راجعون، لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى، توفى إلى رحمة الله والدي الغالي الحاج فكري صادق».

تعرض الفنان فكري صادق لوعكة صحية

كشف الفنان فكري صادق في وقت سابق عن تعرضه لوعكة صحية أجبرته على الابتعاد عن الشاشات للتعافي والاسترخاء، وكشف عن أنه يعاني من مشاكل في البطن.

أبرز المعلومات عن الفنان فكري صادق

- ولد في 5 مايو عام 1945 في حي بولاق أبو العلا في مدينة القاهرة، وبدأ التمثيل في فترة السبعينيات بعد تخرجه من معهد الفنون المسرحية.

- خلال ظهوره مع الفنانة نشوى مصطفى في برنامج "بنت البلد"، كشف فكري، عن إصابته في الثالثة من عمره، بالحمى الشوكية، وأعدت والدته الكفن ظنًا بانتهاء حياة ابنها.

- بسبب هذه الحمى عانى فكري من مشكلة في النطق، ولكن والدته رفضت إدخاله إلى مدرسة الصم والبكم، وألحقته بالتعليم العادي ثم بدأت معه رحلة العلاج.

- في المرحلة الإعدادية وفي خضم معاناته مع النطق المتعثر، نصحه أحد أساتذته بقراءة القرآن الكريم لتحسين النطق عنده وتحسين مخارج الحروف، وبالفعل كان القرآن الكريم سبب شفائه، وبعدها أصبح رئيس فريق التمثيل في مدرسة شبرا الثانوية.

- الفنان فكري متزوج من سيدة من خارج الوسط الفني اسمها فاتن محمد الجندي، ولديه منها 3 أبناء، وهم كريم "مخرج"، ومراد "ممثل"، وداليا التي تعمل باحثة ثقافية في البيت الفني للمسرح في وزارة الثقافة.

- بدأ الفنان فكري صادق مشواره الفني في السبعينات وتحديدًا في عام 1972، وكان يبلغ من العمر وقتها 28 عامًا.

-شارك الفنان فكري صادق، مؤخرا في مسلسل «رمضان كريم» وتدور أحداثه حول عائلة بسيطة تسكن أحد الأحياء المصرية وكيف تسير حياتها خلال شهر رمضان الكريم، مع تسليط الضوء على المشاكل التي يواجهها أبطال العمل.