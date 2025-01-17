تكريم 400 من حفظة القرآن الكريم بأسوان بحضور مسئولى المحافظة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 17 يناير 2025 07:36 مساءً - نظمت محافظة أسوان، حفلا لتكريم 400 من حفظة القرآن الكريم، اليوم، الجمعة، ضمن مسابقة أبوصبرى السنوية لحفظ القرآن الكريم تحت شعار " القرآن يجمعنا " بحضور القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان الدكتور لؤى سعد الدين، ورئيس الإدارة المركزية لمنطقة أسوان الأزهرية الدكتور سيد حسن، وشيخ مقارئ أسوان الدكتور رمضان أبو طربوش، ورئيس جامعة أسوان السابق الدكتور أحمد غلاب، ونائب رئيس جامعة طيبة بالأقصر الدكتور محمد رسلان، وممثل الكنيسة بأسوان القس بولا، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية والدينية بالمحافظة، وجمع من علماء الأزهر والأوقاف بالمحافظة.

وأكد رئيس الإدارة المركزية للمنطقة - خلال الحفل، على فضل حفظ القرآن وأهمية الاجتهاد فيه، معربًا عن تقديره لكل من علم وحفظ كتاب الله تعالى.

وقال أن حفظة القرآن هم أعلى الناس منزلة وقدرًا وأرفعهم مكانة، مشيرًا إلى أن حفظ القرآن الكريم ليس مجرد حفظ آيات، بل هو حفظ لديننا وقيمنا ومبادئنا.

من جانبه، أكد الراعى الرسمى للمسابقة أشرف محمد صابر، أن مسابقة أبو صبرى السنوية للقرآن الكريم، أجريت فى حفظ العشر الأخير من القرآن الكريم، وحفظ عشرة أجزاء، وحفظ القرآن الكريم، حفظ القرآن الكريم مع متن الجزرية، حيث تقدم للمسابقة 558 متسابق على مستوى المحافظة، وصل منها إلى التصفيات النهائية نحو 400 متسابق تحت إشراف لجنة التحكيم بقيادة فضيلة الدكتور رمضان أبو طربوش،

وأضاف أنه منح فائزين ممن أتممن حفظ القرآن الكريم رحلتى عمرة، بالإضافة إلى رحلة عمرة مقدمة من القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان الدكتور لؤي سعد الدين.

ومن جهته أعرب القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان، عن شكره لمن دعم وساهم وأنفق وشارك في إخراج المسابقة بصورة تليق بأهل القرآن، فهم أهل الله وخاصته موضحا أن هذا التكريم له أهمية خاصة للتحفيز على حفظ القرآن الكريم وتدبر آياته.

ومن جهته أعرب الدكتور رمضان أبو طربوش، عن سعادته بتكريم حفظة القرآن الكريم، لافتاً إلى أن هذا التكريم يأتي تشجيعاً وتحفيزاً لهم على الاستمرار بالحفظ، والتمسك بكلام الله عز وجل، لأن القرآن الكريم قيمة روحية تطمئن معه النفس بالسكينة والرحمة، مؤكدًا أن تحفيظ القرآن للأطفال يساعد على تنشئتهم على الأخلاق الحميدة، وتحصينهم ضد الأفكار الهدامة، فضلا على تضمنه فضائل وكرامات لصاحبه في الدنيا والآخرة فهو بمثابة دستور للأمة الإسلامية.

وفي كلمته وصف فضل القرآن، أنه من أراد الدنيا فعليه بالقرآن ومن أراد الآخرة فعليه بالقرآن ومن أرادهما معًا فعليه بالقرآن.

فى نهاية الحفل تم تكريم عدد من المشاركين من حفظة القرآن الكريم من بينهم 6 أطفال فى مسابقة أجمل تلاوة وصوت، 18 متسابقا فى مسابقة حفظ العشر الأخير من القرآن، و13 متسابقا فى حفظ 10 أجزاء، 10 متسابقين ممن أتممن حفظ القرآن الكريم كاملا، وتكريم 3 متسابقين فى حفظ القرآن مع متن الجزرية.