بسبب ركلة جزاء صحيفة إنجليزية تحذر مانشستر سيتي من التعاقد مع مرموش - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 13 يناير 2025 07:40 مساءً - تصدرت صور النجم المصري عمر مرموش لاعب إنتراخت فرانكفورت عناوين وأغلفة كبرى الصحف والمجلات الانجليزية، اليوم الإثنين، في ظل اقتراب نجم الفراعنة من الانضمام لصفوف مانشستر سيتي الإنجليزي خلال فترة الإنتقالات الشتوية الجارية

وعلى الرغم من اهتمام جماهير مانشستر سيتي الغفيرة وتهافتها على متابعة أخر أخبار الصفقة، وشغفها الكبير لسماع خبر انتهاء مفاوضات ضم اللاعب في أقرب وقت، إلا أن صحيفة “ذا صن” الانجليزية الشهيرة نشرت في تقرير لها اليوم الإثنين تقريرا يحذر مسئولي السيتيزن من انتقال الدولي المصري إلى ملعب الاتحاد

عمر مرموش، كلمتك

تفاصيل تقرير صحيفة “ذا صن” عن عمر مرموش

وسلطت "ذا صن" الإنجليزية الضوء على عمر مرموش، في تقرير لها اليوم، والذي سطره أكبر مشجعي الدوري الألماني فيل براينت في الصحيفة الشهيرة.

وأكد براينت، عبر تقريره، أن مرموش لا يفتقر إلى الثقة، وإن كانت الحادثة الأكثر شهرة في ألمانيا، والتي تخصه، هي ركلة الجزاء التي نفذها على طريقة بانينكا أثناء لعبه مع شتوتجارت على سبيل الإعارة ضد ناديه الأساسي فولفسبورج، في ديسمبر 2021.

وكان شتوتجارت آنذاك متقدمًا في النتيجة بهدفين دون رد، حيث صنع مرموش هدفًا، وحصلوا على ضربة جزاء، وحاول تنفيذها على طريقة بانينكا الشهيرة، ولكن كرته اصطدمت بالعارضة.

اعتذار مرموش لجماهير فولفسبورج

وتعرض مرموش لانتقادات واسعة من جماهير فولفسبورج، واتهموه بعدم احترام ناديه الأم، واضطر إلى الاعتذار، حيث قال آنذاك: "أنا آسف على الطريقة التي سددت بها ركلة الجزاء والتي قد تترك انطباعًا خاطئًا لدى الجماهير".

وأضاف: "لقد حاولت تعزيز الفوز لفريقي أثناء تسديد ركلة الجزاء، أنا دائمًا أحترم المنافسين، خاصة فولفسبورج الذي أقدره كثيرًا"، وعاد إلى ناديه الأساسي بعد ذلك في الصيف وسجل ضد شتوتجارت في الموسم التالي.

سبب تمسك مان سيتي بضم مرموش

وعن أسباب رغبة مانشستر سيتي في ضم مرموش، قال براينت إن اللاعب يعيش موسمًا رائعًا، حيث سجل 14 هدفًا وصنع 7 في الدوري الألماني، على مستوى البطولات المختلفة سجل 19 هدفًا وصنع 9.

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