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الرياضة - 07:36 - «الاحتلال» يعلن مقتل 5 من جنوده وإصابة 8 آخرين في معارك شمال غزة - أخبار كلمتك

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الرياضة - 07:36 - «الاحتلال» يعلن مقتل 5 من جنوده وإصابة 8 آخرين في معارك شمال غزة - أخبار كلمتك

الرياضة - 07:36 - «الاحتلال» يعلن مقتل 5 من جنوده وإصابة 8 آخرين في معارك شمال غزة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 13 يناير 2025 07:36 مساءً - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مقتل ضابط برتبة رقيب و4 جنود في معارك بيت حانون شمال قطاع غزة اليوم الإثنين. وفي بيان قال جيش الاحتلال، إن 8 جنود آخرين أصيبوا في المعارك ذاتها.

من ناحية أخرى، تستمر إسرائيل في حربها على الشعب الفلسطيني والعدوان على غزة لليوم الـ465 على التوالي، وسط تكثيف الغارات والاستهدافات لسكان القطاع المحاصر منذ اليوم السابع من شهر أكتوبر عام 2023.

كما تمنع دخول الماء والغذاء والدواء للأهالي، ما أدى إلى وضع إنساني منهار وتحاول تعطيل عمل وكالة الأونروا التي كشفت عن نقل آلاف ملفات اللاجئين الأرشيفية من قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة إلى مكان آمن.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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