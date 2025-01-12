الرياضة - 07:56 - الزمالك يعبر بلاك بولز بثلاثية ويتأهل لربع نهائي الكونفدرالية «فيديو» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 12 يناير 2025 07:56 مساءً - حقق فريق الزمالك فوزًا كبيرًا على نظيره فريق بلاك بولز الموزمبيقي بثلاثة أهداف مقابل هدف، اليوم الأحد، ضمن الجولة الجولة الخامسة من دور المجموعات في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم.

وبفوزه في مباراة اليوم ضمن فريق الزمالك التأهل إلى ربع نهائي بطولة كأس الكونفدرالية في صدارة جدول ترتيب المجموعة الرابعة، بعدما رفع رصيده إلى 11 نقطة، وخلفه المصري البورسعيدي برصيد 6 نقاط.

وأحرز حسام أشرف هدف الزمالك الأول بعد تمريرة عرضية من أحمد سيد زيزو، وصلت لمهاجم الزمالك بعد خطأ من حارس ودفاع الفريق الموزمبيقي في الدقيقة 51.

كما سجل حسام أشرف الهدف الثاني له ولصالح نادي الزمالك في الدقيقة 54، بعدما وصلته كرة عرضية من مصطفى شلبي حولها مباشرة في شباك فريق بلاك بولز.

واختتم أحمد مصطفى زيزو أهداف الزمالك بسجيله الهدف الثالث ضد بلاك بولز بعد تمريرة رائعة من محمود عبد الرازق شيكابالا في الدقيقة 82 من عمر المباراة.

وتوقف رصيد فريق بلاك بولز عن 4 نقاط في المركز الرابع والأخير، بينما يحتل فريق إنييمبا النيجيري المركز الثالث برصيد 5 نقاط، بعد تعادله مع المصري البورسعيدي بهدف لكل فريق.

وكان فريق الزمالك قد توج بلقب بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية في الموسم الماضي على حساب فريق نهضة بركان المغربي، ويبحث الفارس الأبيض عن تحقيق اللقب للمرة الثانية على التوالي والثالثة في تاريخه.