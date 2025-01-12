الرياضة - 06:56 - سعر الذهب خلال التعاملات المسائية اليوم الأحد.. عيار 21 يسجل هذا الرقم - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 12 يناير 2025 06:56 مساءً - سعر الذهب.. ثبت سعر الذهب في الصاغة اليوم الأحد 12 يناير 2025، عقب ارتفاع سعر الذهب عيار 21 أمس السبت إلى مستوى 3800 جنيه للبيع، ليستقر السعر على مدار تعاملات اليوم، وسجلت أوقية الذهب نحو 2690.56 دولار للبيع.

أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال الأسبوع الماضي

ووفقا لـ آي صاغة، فإن أسعار الذهب تراجعت بالأسواق المحلية خلال تعاملات الأسبوع الماضي بنحو 35 جنيها، فافتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 3765 جنيها، واختتم التعاملات عند مستوى 3800 جنيه، في حين ارتفعت أسعار الذهب بالبورصة العالمية، بقيمة 49 دولارا، حيث افتتحت الأوقية التعاملات عند مستوى 2640 دولارا، واختتمت التعاملات عند مستوى 2689 دولارا.

توقعات سعر الذهب في عام 2025

وبالنسبة لـ توقعات سعر الذهب في عام 2025، ذكر بعض الخبراء أن سعر الذهب من المتوقع أن يشهد ارتفاعا في عام 2025، بسبب استمرار التوترات الجيوسياسية، وأيضا سياسية الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، التي يعدها الكثيرون سياسة تضخمية.

سعر الذهب في مصر

وتعرض لكم كلمتك في السطور التالية التحديث الأخير لـ سعر الذهب في مصر:

سعر الذهب عيار 24 بدون مصنعية

استقر سعر الذهب عيار 24 اليوم في سوق الصاغة المصرية عند مستوى 4342.75 جنيه للبيع، 4314.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 22 في مساء التعاملات

ثبت سعر الذهب عيار 22 الآن في محلات الصاغة المصرية عند مستوى 3981 جنيها للبيع، 3954.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 21 في الأسواق المحلية

حافظ سعر الذهب عيار 21 على استقراره في نهاية التعاملات ليسجل نحو 3800 جنيه للبيع، 3775 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 18 في مصر

داوم سعر الذهب عيار 18 على استقراره خلال التعاملات النهائية ليسجل نحو 3257.25 جنيه للبيع، 3235.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 14 في نهاية التعاملات

ظل سعر الذهب عيار 14 مستقرا في الصاغة المصرية ليسجل نحو 2533.25 جنيه للبيع، 2516.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 12 الآن

هيمن الاستقرار على سعر الذهب عيار 12 خلال التعاملات المسائية ليسجل نحو 2171.5 جنيه للبيع، 2157.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 9 اليوم

سيطر الثبات على سعر الذهب عيار 9 في مساء التعاملات ليسجل نحو 1628.5 جنيه للبيع، 1617.75 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب

وصل سعر الجنيه الذهب في مساء التعاملات اليوم، إلى مستوى 30400 جنيه للبيع، 30200 جنيه للشراء.

سعر الذهب اليوم

سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 12 يناير 2024 سعر الذهب بيع شراء سعر الذهب عيار 24 4342.75 جنيه 4314.25 جنيه سعر الذهب عيار 22 3981 جنيها 3954.75 جنيه سعر الذهب عيار 21 3800 جنيها 3775 جنيها سعر الذهب عيار 18 3257.25 جنيه 3235.75 جنيه سعر الذهب عيار 14 2533.25 جنيه 2516.75 جنيه سعر الجنيه الذهب 30400 جنيه 30200 جنيه سعر أوقية الذهب 2690.56 دولار 2689.75 دولار