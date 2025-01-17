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وزير الكهرباء: نستهدف الوصول بالطاقات المتجددة إلى 65% بحلول 2040 - أخبار كلمتك

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وزير الكهرباء: نستهدف الوصول بالطاقات المتجددة إلى 65% بحلول 2040 - أخبار كلمتك

وزير الكهرباء: نستهدف الوصول بالطاقات المتجددة إلى 65% بحلول 2040 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 17 يناير 2025 03:30 مساءً -  أكد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن استراتيجية الوزارة تستهدف الوصول بالطاقات المتجددة إلى 42% من إجمالي الطاقة المولدة عام 2030، و65% عام 2040.

 

المحطات المائية لتوليد الكهرباء

 وأوضح وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الدولة تولي اهتماما كبيرا للمحطات المائية لتوليد الكهرباء لاسيما محطة توليد كهرباء السد العالى، مضيفا أنه بالتزامن مع مرور 54 عاما على افتتاح السد العالي وتشغيل محطته لتوليد الكهرباء يجري العمل بأحد مشروعات التطوير والإحلال التى يجرى تنفيذها فى إطار عملية تطوير دائمة ومستمرة للحفاظ على العمر الإنتاجي وزيادة الطاقة المنتجة وضمان كفاءة التشغيل.

 

محطة السد العالي لتوليد الكهرباء

وأشار إلى أن محطة السد العالي صرح عظيم وأحد أهم موارد الطاقة النظيفة ومنخفضة التكاليف وتحظى بأهمية خاصة فى ذاكرة المصريين، وهي شاهدة على قوة الإرادة والعزيمة، والمحطة ضمن الأصول التى نعمل على تطويرها وزيادة قدرتها وتعظيم عوائدها فى إطار خطة للتطوير وزيادة القدرات من الطاقة النظيفة وخفض استخدام الوقود والحد من استهلاكه، مشيرا إلى أهمية برامج الصيانة فى إطار خطة واضحة ومحددة بتوقيتات لضمان عمل وحدات التوليد بالقدرات المطلوبة، موجها بتنفيذ برامج تدريبية خاصة نابعة من متطلبات وطبيعة العمل فى المحطات المائية.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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