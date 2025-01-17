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بروتوكول تعاون بين المجلس التصديري للحرف اليدوية وجامعة سوهاج - أخبار كلمتك

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بروتوكول تعاون بين المجلس التصديري للحرف اليدوية وجامعة سوهاج - أخبار كلمتك

بروتوكول تعاون بين المجلس التصديري للحرف اليدوية وجامعة سوهاج - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 17 يناير 2025 03:35 مساءً -  وقع المجلس التصديري للحرف اليدوية والصناعات الإبداعية، برئاسة المهندس هشام العيسوي بروتوكول تعاون مع جامعة سوهاج، برئاسة الدكتور حسام النعماني، لتعزيز التعاون في مجالات التعليم، التدريب، البحث العلمي، وتطوير الصناعات والحرف اليدوية.

وأكد المهندس هشام العيسوي أن البروتوكول يستهدف تحقيق التكامل بين الجانبين من خلال دعم الصناعات والحرف اليدوية، وتوفير الخبرات الأكاديمية والبحثية، وتدريب الطلاب على المهارات العملية اللازمة لسوق العمل. 

 

كما يهدف البروتوكول إلى تعزيز البحث والتطوير لإيجاد حلول تقنية لتحسين جودة المنتجات الحرفية، وتوجيه الصناعات اليدوية نحو التصدير وزيادة تنافسيتها في الأسواق العالمية.

 

وأوضح العيسوي أن الاتفاقية تشمل تنظيم برامج تدريبية وورش عمل للطلاب لتطوير مهاراتهم في مجالات التسويق والتصدير بالتنسيق مع المجلس، بجانب دعم ريادة الأعمال، وتقديم الاستشارات الفنية والتجارية، وتنظيم ندوات ومؤتمرات مشتركة لتبادل المعرفة والخبرات.

 

 يأتي هذا البروتوكول في إطار خطة المجلس لدعم الحرف اليدوية في المحافظات، وتنفيذًا لاستراتيجية المجلس التي تهدف إلى تعزيز دور الصناعات الإبداعية في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وفتح آفاق جديدة لتصدير المنتجات المصرية إلى الأسواق العالمية.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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