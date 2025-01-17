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3.8 مليار دولار صافي ربح المعاملات المالية والرأسمالية في 3 أشهر - أخبار كلمتك

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3.8 مليار دولار صافي ربح المعاملات المالية والرأسمالية في 3 أشهر - أخبار كلمتك

3.8 مليار دولار صافي ربح المعاملات المالية والرأسمالية في 3 أشهر - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 17 يناير 2025 12:25 مساءً -  أسفرت معاملات الاقتصاد المصـري مع العالم الخارجي خلال الربع الأول من السنة المالية 2024/2025 (الفترة يوليو/سبتمبر 2024)، عن عجز كلي في ميزان المدفوعات قدره 991.2 مليون دولار، حيث بلغ العجز في حساب المعاملات الجارية  نحو 5.9 مليار دولار، وعلى الجانب الآخر حققت المعاملات الرأسمالية والمالية صافي تدفق للداخل بلغ نحو 3.8 مليار دولار.

كما أعلن البنك المركزي عن انخفاض إيرادات قناة السويس بمعدل 61.2% لتسجل 931.2 مليون دولار خلال الربع الأول من العام المالي الحالي مقابل 2.4 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي مع تراجع عدد السفن العابرة بمعدل 51% بسبب استمرار التوترات التي تشهدها حركة الملاحة في البحر الأحمر، مما اضطر العديد من شركات الشحن التجارية لتحويل مسارها إلى ممرات بديلة.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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