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الأمن العام السوري: إحباط عملية تهريب أسلحة وصواريخ كانت متوجهة إلى لبنان - أخبار كلمتك

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الأمن العام السوري: إحباط عملية تهريب أسلحة وصواريخ كانت متوجهة إلى لبنان - أخبار كلمتك

الأمن العام السوري: إحباط عملية تهريب أسلحة وصواريخ كانت متوجهة إلى لبنان - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 17 يناير 2025 03:30 مساءً -  أعلن الأمن العام السوري، اليوم الجمعة، إحباط عملية تهريب أسلحة وصواريخ كانت متوجهة إلى لبنان، وذلك وفقا لنبأ عاجل على شبكة «العربية».

وأمس، أكد وزير الخارجية في الحكومة السورية المؤقتة أسعد الشيباني أن بلاده في حالة تأهب ضد التهديدات الجديدة، وأن أمن تركيا هو أمن سوريا، متعهدا بالتحرك بسرعة ضد الإرهاب.

 

رسائل بأن سوريا لن تكون مصدر تهديد لإسرائيل

 وقال الشيباني في تصريحات إعلامية خلال الزيارة الرسمية التي قام بها على رأس وفد إلى العاصمة التركية أنقرة يوم الأربعاء: "أرسلنا رسائل بأن سوريا لن تكون مصدر تهديد لأي دولة بينها إسرائيل وكما يريدون أن يحفظوا أمنهم يجب أن يحافظوا على أمن الآخرين". 

 

وأضاف: "أكدنا التزامنا باتفاقية 1974 والتي تنص على وضع قوات فصل بين الأراضي السورية والحدود الإسرائيلية وبهذه الطريقة يستطيع الطرفان أن يحفظا أمنهما بمراقبة دولية".

 

ممارسة الضغط على إسرائيل للانسحاب من الأراضي السورية

 وأردف الوزير: "ندعو المجتمع الدولي والأمم المتحدة والدول الشقيقة والصديقة إلى ممارسة الضغط على إسرائيل للانسحاب من الأراضي السورية".

وقال: "الإسرائيليون في الفترة السابقة استخدموا "حزب الله" ونظام الأسد والميليشيات الإيرانية كذريعة لقصف سوريا".

 

احترام سيادة سوريا وعدم التدخل في الأراضي السورية

واختتم: "مع إزالة هذه المخاطر كان يجب عليهم أن يحترموا سيادة سوريا ولا يتدخلوا في الأراضي السورية".

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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