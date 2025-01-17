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الحوثيين يصدرون قرارا بمنع هؤلاء من السير في صنعاء - أخبار كلمتك

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الحوثيين يصدرون قرارا بمنع هؤلاء من السير في صنعاء - أخبار كلمتك

الحوثيين يصدرون قرارا بمنع هؤلاء من السير في صنعاء - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الجمعة 17 يناير 2025 03:17 مساءً - كلمتك/خاص:

أصدرت شرطة المرور الحوثية بصنعاء ،اليوم، تعميما لإلزام سائقي الدراجات النارية، الإلتزام بقواعد وشروط وتعليمات السلامة المرورية نظراً لكثرة الحوادث المرورية المتكررة خصوصاً في شارع الستين.

وأكدت شرطة المرور في بيان لها أن التعليمات تأتي في إطار حرصها على تعزيز السلامة المرورية على الشوارع والطرق بما يسهم في الحفاظ على سلامة المواطنين ، والحد من المخالفات والحوادث التي تؤدي إلى خسائر في الأرواح والممتلكات وتكلف الاقتصاد الوطني الكثير.

وشددت على ضرورة التزام سائقي الدراجات النارية بالتعليمات التالية:" يمنع منعاً باتاً سير الدراجات النارية على الخط السريع في شارع الستين، وعليهم الإلتزام بالسير في الخط الخدمي لشارع الستين على طول امتداده.

ودعت شرطة المرور جميع السائقين بالالتزام بقواعد وآداب المرور وعدم تجاوزهم للوائح وقانون المرور مثل "عكس الخط، والصعود على الأرصفة، وقطع إشارات المرور"، علما بأنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين، بما في ذلك حجز الدراجة النارية للمدة التأديبية الكافية.

وأكد مدير مرور صنعاء الحوثي العقيد نجيب الأسدي، أن هذه الإجراءات ستطبق خلال الأسبوع القادم بإذن الله، وأنها تأتي تنفيذاً لتعليمات قيادة شرطة المرور في ضوء الموجهات العامة لقيادة وزارة الداخلية وتلبية للكثير من المناشدات الهادفة للحد من القيادة المتهورة لبعض أصحاب الدراجات، مشيراً إلى أن التطبيق سيكون على مراحل ابتداءً بخط الستين ثم سيشمل شوارع أخرى تشهد نزيفاً في أعداد الضحايا والخسائر المادية والبشرية، داعياً الجميع للتعاون مع شرطة مرور الأمانة والضبط المروري لتنفيذ هذه الإجراءات الرامية لتعزيز السلامة المرورية.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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