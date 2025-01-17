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مجلس إدارة غرفة القاهرة يناقش سبلًا جديدة لتطوير الخدمات التجارية والمجتمعية - أخبار كلمتك

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مجلس إدارة غرفة القاهرة يناقش سبلًا جديدة لتطوير الخدمات التجارية والمجتمعية - أخبار كلمتك

مجلس إدارة غرفة القاهرة يناقش سبلًا جديدة لتطوير الخدمات التجارية والمجتمعية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 17 يناير 2025 03:40 مساءً - بحث مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية برئاسة أيمن العشري سبل تطوير الخدمات التجارية والمجتمعية بما يتماشى مع توجهات الدولة ورؤيتها التنموية 2030.

جاء ذلك خلال اجتماعه لمناقشة أهم الموضوعات الاقتصادية والمجتمعية.

 

أهمية تطوير الخدمات التي تقدمها الغرفة لمنتسبيها


وأكد مجلس إدارة الغرفة أهمية تطوير الخدمات التي تقدمها الغرفة لمنتسبيها بما يتناسب مع المستجدات العصرية  الحديثة وينمي  الأنشطة المختلفة بالغرفة.

 

المساهمة في ضبط السوق والسعي لتوفير كافة السلع

 

شدد مجلس إدارة الغرفة علي أهمية المساهمة في ضبط السوق والسعي لتوفير  كافة السلع خاصة الاساسية لمساندة جهود الدولة في دعم المواطنين وتخفيف العبء عنهم بزيادة معروض السلع خاصة الاساسية وهو ما يحافظ علي إستقرار السوق.

خلال اجتماع مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقاهرة


ووجه أيمن العشري الشكر لأعضاء مجلس إدارته ورؤساء وأعضاء مجالس إدارات الشعب التجارية في الأنشطة المختلفة علي سعيهم لتقديم الخدمات " التجارية – المجتمعية" ودعمها بآراء وأفكار مهمة ومتنوعة تستهدف سرعة تقديمها وتطويرها خلال الفترة القادمة.

 

إشادة بجهود الحكومة في ضبط السوق والتوسع في أسواق اليوم الواحد


وأثنى "العشري" على جهود الدولة في ضبط السوق والتوسع في أسواق اليوم الواحد لما لها من مردود ايجابي علي الصعيدين الاقتصادي والمجتمعي وهو ما يؤكد مرحلة التنمية الاقتصادية والمجتمعية التي تستهدفها الدولة من خلال زيادة التعاون بين القطاع الخاص والحكومة لتقديم خدمات اقتصادية ومجتمعية متطورة

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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