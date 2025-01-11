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كرة اليد، تعرف على قائمة الشرف لمنتخبات المونديال - أخبار كلمتك

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كرة اليد، تعرف على قائمة الشرف لمنتخبات المونديال - أخبار كلمتك

كرة اليد، تعرف على قائمة الشرف لمنتخبات المونديال - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 11 يناير 2025 03:21 مساءً - كرة اليد، ساعات قليلة تفصلنا عن انطلاق النسخة رقم 29 من بطولة العالم لكرة اليد، والمقرر لها خلال الفترة من 14 يناير وحتى 2 فبراير المقبل بتنظيم مشترك بين كرواتيا والدنمارك والنرويج.

وحتى الآن أقيمت 28 نسخة من بطولة العالم، وكان لمنتخب فرنسا نصيب الأسد من الوقوف على منصات التتويج بواقع 12 مرة.

وحصد منتخب فرنسا لقب البطولة في 6 مناسبات، وتوج بالميدالية الفضية في بطولتين، فضلا عن 4 ميداليات برونزية.

قائمة الشرف في بطولة العالم

ويأتي قائمة المنتخبات الأكثر حصدا للقب البطولة كالتالي:

فرنسا - 6 ألقاب

السويد - 4 ألقاب

رومانيا - 4 ألقاب 

الدنمارك - 3 ألقاب

ألمانيا - لقبان

روسيا - لقبان

ألمانيا - لقبان

كرواتيا - لقب واحد

تشيكوسلوفاكيا - لقب واحد

الاتحاد السوفيتي - لقب واحد

يوغوسلافيا - لقب واحد

ألمانيا الغربية - لقب واحد

6 منتخبات عربية في بطولة العالم

وتشهد النسخة المقبلة من البطولة، مشاركة 6 منتخبات عربية وهي، تونس والجزائر والكويت والبحرين وقطر، بالإضافة لمنتخب مصر.

وأسفرت القرعة عن وقوع المنتخبات العربية في المجموعات التالية:

المجموعة الثانية: الدنمارك - إيطاليا - الجزائر - تونس

المجموعة الثالثة: فرنسا - النمسا - الكويت - قطر

المجموعة الثامنة: مصر - كرواتيا - الأرجنتين - البحرين.

قائمة منتخب مصر في معسكر إسبانيا

واختار الإسباني خوان كارلوس باستور المدير الفني لمنتخب مصر 20 لاعبا في معسكر إسبانيا والذي سيتم الاختيار منهم قائمة بطولة العالم.

ضمت  القائمة 20 لاعبًا، وهم:

حراس المرمى
كريم هنداوي (الزمالك)
محمد علي (سبورتنج لشبونة البرتغالي)
عبد الرحمن حُميد (الأهلي)

جناح أيسر
أحمد هشام سيسا (ڤويڤودينا الصربي)
بلال إبراهيم مسعود (بيرجيشر الألماني)

ظهير أيسر
علي زين (دينامو بوخارست الروماني)
أحمد هشام دودو (مونبيلييه الفرنسي)
عبد الرحمن فيصل (الأهلي)

صناع اللعب
أحمد خيري (الأهلي)
سيف الدرع (ليموج الفرنسي)
سيف هاني فوكس (الأهلي)

ظهير أيمن
يحيى خالد (باريس سان جيرمان الفرنسي)
محسن رمضان (الأهلي)
محمد لاشين (الأهلي)

جناح أيمن
محمد سند (نيم الفرنسي)
أكرم يسري (الزمالك)

الدائرة
إبراهيم المصري (الأهلي)
أحمد عادل (الأهلي)
خالد وليد (بشيكتاش التركي)
ياسر سيف (الأهلي).

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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