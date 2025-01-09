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بعثة الأهلي تصل فندق الإقامة في كوت ديفوار (فيديو) - أخبار كلمتك

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بعثة الأهلي تصل فندق الإقامة في كوت ديفوار (فيديو) - أخبار كلمتك

بعثة الأهلي تصل فندق الإقامة في كوت ديفوار (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 9 يناير 2025 09:45 مساءً - وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برئاسة محمد الدماطي، منذ قليل، إلى فندق إقامتها في العاصمة الإيفوارية أبيدجان؛استعدادًا مواجهة فريق استاد أبيدجان في خامس جولات دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال إفريقيا.

وكانت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قد غادرت مطار القاهرة ظهر اليوم في طريقها إلى ‏العاصمة الإيفوارية أبيدجان.

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موعد مباراة الأهلي في أبيدجان

وفي سياق آخر، من المقرر أن يؤدي الأهلي الفريق مرانه الرئيسي في أبيدجان غدا الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة وهو نفسه موعد مباراة الفريق مع منافسه الإيفواري بعد غد السبت.

قائمة الأهلي المسافرة لرحلة كوت ديفوار 

وضمت قائمة الفريق كلًّا من: محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومصطفى مخلوف وخالد عبد الفتاح ويوسف أيمن ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وأكرم توفيق ووسام أبو علي ومروان عطية وحسين الشحات وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وكريم وليد نيدفيد وإمام عاشور وعمر الساعي ومصطفى أبو الخير ومحمد هاني وسمير محمد وكريم الدبيس وأحمد نبيل كوكا.

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة 

ومن المقرر أن تقام المباراة بين الاهلي واستاد أبيدجان يوم السبت المقبل في السادسة مساء بتوقيت القاهرة. 

وتنقل شاشة قنوات بي إن سبورتس مباراة الأهلي واستاد أبيدجان بصفتها الناقل الحصري لمباريات في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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