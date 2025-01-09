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الرياضة - 03:21 - لاكتشاف المواهب.. الأوقاف تطلق مسابقة الصوت الندي - أخبار كلمتك

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الرياضة - 03:21 - لاكتشاف المواهب.. الأوقاف تطلق مسابقة الصوت الندي - أخبار كلمتك

الرياضة - 03:21 - لاكتشاف المواهب.. الأوقاف تطلق مسابقة الصوت الندي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 9 يناير 2025 03:21 مساءً - أعلنت وزارة الأوقاف عن إطلاق مسابقة الصوت الندي، لاكتشاف المواهب الصوتية المتميزة في تلاوة القرآن الكريم، الابتهالات الدينية، والإنشاد.

مسابقة الصوت الندي للأوقاف

وأكدت وزارة الأوقاف أن المسابقة الصوت الندي، تهدف إلى دعم الكفاءات غير المعتمدة بالإذاعة والتلفزيون، والتعرف على أفضل الأصوات في ربوع مصر، مع توظيفها في خدمة العمل الدعوي.

جوائز مسابقة الصوت الندي للأوقاف

وخصصت الأوقاف جوائز قيمة للفائزين في مسابقة الصوت الندي، تضمنت مكافآت مالية وشهادات تقدير، إضافة إلى درع الوزارة للمتميزين.

فروع مسابقة الصوت الندي للأوقاف

ودعت الوزارة جميع الراغبين إلى المشاركة في 4 فروع لمسابقة الصوت الندي:

- الفرع الأول: تلاوة القرآن الكريم والصوت الحسن للأئمة والواعظات، وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، ومعلمي القرآن الكريم والقراءات، بشرط عدم اعتمادهم بالإذاعة أو التلفزيون.

- الفرع الثاني: تلاوة القرآن الكريم والصوت الحسن لغير الأئمة والواعظات وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم ومعلمي القرآن الكريم والقراءات، مع نفس الشرط.

- الفرع الثالث: الابتهالات الدينية، وهو فرع مفتوح للجميع.

- الفرع الرابع: الإنشاد، ويشمل الأفراد والفرق الإنشادية، ويُتاح للجميع المشاركة فيه.

رابط التسجيل في مسابقة الصوت الندي للأوقاف

وطالبت وزارة الأوقاف المشاركين بسرعة التسجيل عبر الرابط الإلكتروني المخصص في موعد أقصاه 7 أيام من تاريخ الإعلان من خلال الضغط على هذا الرابط.

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«وَلَكِنْ يَسَعُهُمْ مِنْكُمْ بَسْطُ الوَجْهِ وَحُسْنُ الخُلُقِ.. الأوقاف تحدد موضوع خطبة الجمعة 10 يناير (النموذج الأول والثاني)

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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