الرياضة - 03:21 - لاكتشاف المواهب.. الأوقاف تطلق مسابقة الصوت الندي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 9 يناير 2025 03:21 مساءً - أعلنت وزارة الأوقاف عن إطلاق مسابقة الصوت الندي، لاكتشاف المواهب الصوتية المتميزة في تلاوة القرآن الكريم، الابتهالات الدينية، والإنشاد.

مسابقة الصوت الندي للأوقاف

وأكدت وزارة الأوقاف أن المسابقة الصوت الندي، تهدف إلى دعم الكفاءات غير المعتمدة بالإذاعة والتلفزيون، والتعرف على أفضل الأصوات في ربوع مصر، مع توظيفها في خدمة العمل الدعوي.

جوائز مسابقة الصوت الندي للأوقاف

وخصصت الأوقاف جوائز قيمة للفائزين في مسابقة الصوت الندي، تضمنت مكافآت مالية وشهادات تقدير، إضافة إلى درع الوزارة للمتميزين.

فروع مسابقة الصوت الندي للأوقاف

ودعت الوزارة جميع الراغبين إلى المشاركة في 4 فروع لمسابقة الصوت الندي:

- الفرع الأول: تلاوة القرآن الكريم والصوت الحسن للأئمة والواعظات، وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، ومعلمي القرآن الكريم والقراءات، بشرط عدم اعتمادهم بالإذاعة أو التلفزيون.

- الفرع الثاني: تلاوة القرآن الكريم والصوت الحسن لغير الأئمة والواعظات وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم ومعلمي القرآن الكريم والقراءات، مع نفس الشرط.

- الفرع الثالث: الابتهالات الدينية، وهو فرع مفتوح للجميع.

- الفرع الرابع: الإنشاد، ويشمل الأفراد والفرق الإنشادية، ويُتاح للجميع المشاركة فيه.

رابط التسجيل في مسابقة الصوت الندي للأوقاف

وطالبت وزارة الأوقاف المشاركين بسرعة التسجيل عبر الرابط الإلكتروني المخصص في موعد أقصاه 7 أيام من تاريخ الإعلان من خلال الضغط على هذا الرابط.