الرياضة - 03:01 - سعر الذهب والدولار اليوم الخميس.. ارتفاع «الأصفر» و استقرار «الأخضر» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 9 يناير 2025 03:01 مساءً - سعر الذهب والدولار .. ارتفع سعر الذهب في ختام تعاملات اليوم الخميس 9 يناير 2025، وذلك بالتزامن مع استقرار مع سعر الدولار في جميع البنوك العاملة بـ مصر.

سعر الذهب والدولار الآن

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص سعر الذهب والدولار الآن وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

سعر الذهب الآن في مصر

سعر الذهب عيار 24، بلغ نحو 4314.25 جنيه للبيع، و4285.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 22، بلغ نحو 3954.75 جنيه للبيع، و3928.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 21، بلغ نحو 3775 جنيهًا للبيع، و3750 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 18، سجل نحو 3235.75 جنيه للبيع، و3214.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 14، سجل نحو 2516.75 جنيه للبيع، و2500 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 12، سجل نحو 2157.25 جنيه للبيع، و2142.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 9، وصل نحو 1617.75 جنيه للبيع، و1607.25 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب، وصل نحو 30200 جنيهًا للبيع، و30000 جنيهًا للشراء.

سعر أونصة الذهب، وصل نحو 2674.33 دولار للبيع، و2674.06 دولار للشراء.

سعر الدولار الآن في مصر

سعر الدولار في البنك المركزي المصري، سجل نحو 50.55 جنيه للشراء، و50.64 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري، سجل نحو 50.55 جنيه للشراء، و50.65 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر، سجل نحو 50.55 جنيه للشراء، و 50.65 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB، بلغ نحو 50.55 جنيه للشراء و 50.65 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية، بلغ نحو 50.55 جنيه للشراء و 50.65 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي، بلغ نحو 50.63 جنيه للشراء و 50.72 جنيه للبيع.

سعر الدولارفي بنك المصرف المتحد، وصل نحو 50.54 جنيه للشراء و 50.64 جنيه للبيع.

سعر الدولار في كريدي أجريكول، وصل نحو 50.55 جنيه للشراء و 50.65 جنيه للبيع.

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