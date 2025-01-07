الفريق الإداري للنادي المصري يسبق بعثة الفريق إلى نيجيريا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 7 يناير 2025 10:40 صباحاً - غادر مطار القاهرة الدولي محمود جابر المدير الإداري لفريق المصري البورسعيدي والدكتور محمود الشحات طبيب الفريق في طريقهما إلى مدينة لاجوس النيجيرية وذلك لإتمام كافة ترتيبات بعثة النادي والتي ستغادر القاهرة صباح بعد غد الخميس استعدادا لمباراة الفريق بالبطولة الكونفيدرالية والتي تجمعه بمضيفه فريق إنيمبا النيجيري

محمود جابر والدكتور محمود الشحات يطيران إلى نيجيريا



وعقب الوصول إلى لاجوس سينتقل الثنائي إلى مدينة أويو عبر رحلة طيران داخلي، حيث سيتوجهان إلى الفندق الذي تم اختياره كمقر لإقامة الفريق وكذا ملاعب التدريب والملعب الذي ستقام عليه المباراة بالإضافة للاتفاق على كافة الترتيبات المتعلقة بإقامة الفريق وتنقلاته خلال فترة تواجده في نيجيريا.

موعد سفر بعثة المصري إلى نيجيريا

يسافر فريق المصري البورسعيدي إلى نيجيريا فجر بعد غدا الخميس وذلك استعدادا لمباراته بالجولة الخامسة من دور المجموعات للنسخة الثانية والعشرين لبطولة الكونفيدرالية الأفريقية والتي تجمعه بمضيفه فريق إنيمبا النيجيري والمقرر إقامتها في السادسة مساء الأحد الموافق الثاني عشر من يناير الجاري

محمود الشحات طبيب المصري

موعد مباراة المصري وانيمبا النيجيري

يلتقي فريق المصري ومضيفه فريق إنيمبا النيجيري على ستاد جودسويل أكبابيو في بمدينة أويو النيجيرية في السادسة مساء الأحد القادم الموافق الثاني عشر من يناير الجاري بالجولة الخامسة من دور المجموعات ( المجموعة الرابعة ) للنسخة الثانية والعشرين لبطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية



ويستأنف الفريق تدريباته عصر اليوم الثلاثاء على ستاد الكلية الحربية استعدادًا لمباراته بالجولة الخامسة من البطولة ذاتها والتي تجمعه بمضيفه فريق إنيمبا النيجيري

ومنح علي ماهر المدير الفني للفريق الأول للكرة بالنادي المصري لاعبيه راحة سلبية للاعبي الفريق لمدة يوم واحد عقب نهاية مباراة أمام الزمالك بالجولة الرابعة من دور المجموعات للنسخة الثانية والعشرين لبطولة الكونفيدرالية الأفريقية والتي أقيمت على ستاد الجيش ببرج العرب وانتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف

الصومالي عمر عبد القادر أرتان حكمًا لمباراة انيمبا النيجيري والمصري بالكونفيدرالية

وأعلنت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" عن الطاقم التحكيمي المكلف بإدارة مباراة الفريق الأول للكرة بالنادي المصري ومضيفه فريق إنيمبا النيجيري بالكونفدرالية



ويقود الطاقم الذي ينتمي إلى دولة الصومال حكم الساحة عمر عبد القادر أرتان، ومعه مساعد الحكم الأول " سليمان بشير "، ومساعد الحكم الثاني "علي محمود محمد "، فيما يقوم " أحمد حسن حسين " بمهام الحكم الرابع.

“كاف” يعلن عن مسئولي مباراة إنيمبا والمصري بالكونفيدرالية

وأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم " كاف " عن قائمة مسئولي مباراة المصري ومضيفه فريق إنيمبا النيجيري

حيث سيقوم الغاني بروسبير هاريسون أدو بمهام مراقب المباراة، ويتولى الأثيوبي جيزاتي أليميو مهام مراقب الحكام، فيما أُسندت مهام المنسق العام للمباراة إلى أمادو نجويما من غينيا الاستوائية بينما تتولى ليديا ياكو دونكور مهام المنسق الأمني للمباراة، فيما يتولى النيجيري اديمولا اولاجايري مهام المنسق الإعلامي للمباراة.

اتحاد الكرة يقرر تأجيل مباراة المصري ووادي دجلة بكأس مصر

وقررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، تأجيل مباراة دور ال ٣٢ من بطولة كأس مصر موسم 2025/2024 والتي تجمع بين الفريق الأول للكرة بالنادي المصري ونظيره فريق وادي دجلة لتقام على ستاد السويس الجديد في الثانية والنصف عصر يوم الثلاثاء الموافق الرابع من فبراير المقبل بدلًا من موعدها السابق والمحدد سلفا في الثانية والنصف عصر الأربعاء المقبل الموافق الثامن من يناير الجاري.

وجاء هذا القرار بناء على ارتباط المصري بالسفر إلى نيجيريا فجر الخميس المقبل وذلك استعدادا لمباراته بالجولة الخامسة من دور المجموعات للنسخة الثانية والعشرين لبطولة الكونفيدرالية الأفريقية والتي تجمعه بمضيفه فريق إنيمبا النيجيري والمقرر إقامتها في السادسة مساء الأحد الموافق الثاني عشر من يناير الجاري

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