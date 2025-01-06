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برشلونة مهتم بضم 4 صفقات مجانية من بينهم نجم توتنهام - أخبار كلمتك

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برشلونة مهتم بضم 4 صفقات مجانية من بينهم نجم توتنهام - أخبار كلمتك

برشلونة مهتم بضم 4 صفقات مجانية من بينهم نجم توتنهام - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 6 يناير 2025 05:25 مساءً - يدرس نادي برشلونة الإسباني عقد صفقات انتقال حر بعد أن عانى من مشاكل مالية في السنوات الأخيرة، منعته من تسجيل الثنائي داني أولمو وباو فيكتور لاعبي الفريق في القائمة خلال شهر يناير الجاري.

 

برشلونة دائما يفشل في تسجيل الصفقات

وهذه ليست المرة الأولى التي يفشل فيها برشلونة في تسجيل لاعب حاسم، إذ سمح الفريق الكتالوني للمهاجم ليونيل ميسي بالمغادرة في عام 2021 على الرغم من رغبة الأرجنتيني في الاستمرار في النادي الذي بدأ فيه مسيرته.

وقال خوان لابورتا رئيس برشلونة حينها إن الأجر المرتفع الذي يتقاضاه ميسي، إلى جانب القواعد المالية الصارمة التي تفرضها رابطة الدوري الإسباني، ربما يعرض مستقبل برشلونة للخطر.

كشفت صحيفة "إل ناسيونال" الإسبانية، أن إدارة برشلونة تحاول التغلب على أزمة الديون وعدم توفير موارد مالية، بالتعاقد مع لاعبين بشكل مجاني.

 

برشلونة يرصد 4 صفقات مجانية للتعاقد معها 

وعلى غرار ما فعله ريال مدريد مع كيليان مبابي وآخرين، رصدت إدارة برشلونة أسماء عدد من اللاعبين الذين تنتهي عقودهم خلال الموسم الجاري مع أنديتهم، لإقناعهم بالتوقيع لبرشلونة.

وقالت الصحيفة إن برشلونة عملاق الدوري الإسباني الذي يعاني من ضائقة مالية، رصد أربعة لاعبين كبار للتعاقد معهم مجانًا في الصيف المقبل.

وأوضحت: "برشلونة يسعى للتعاقد مع سون هيونج مين نجم نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي، في صفقة انتقال حر".

ومن المتوقع أن ينتهي عقد النجم الكوري الجنوبي مع توتنهام هوتسبير بنهاية الموسم الحالي.

سون، البالغ من العمر 32 عامًا، يدخل العام الأخير من عقده في شمال لندن بعد أن وقع آخر تمديد له في 2021.

ويحق للاعب الكوري التفاوض على اتفاق مبدئي مع الأندية الأجنبية الآن بعد فتح نافذة الانتقالات في يناير.

وتشير التقارير إلى أنه ليس اللاعب الوحيد الذي يستهدفه النادي في انتقال حر، فثنائي بايرن ميونيخ، جوشوا كيميش وليروي ساني، أيضًا ضمن القائمة.

كما أن جوناثان تاه نجم باير ليفركوزن الألماني هو هدف رابع آخر لبرشلونة.

وإذا تمكن برشلونة من التعاقد مع اللاعبين الأربعة، فسيكون فريق هانزي فليك قد أضاف الكثير من "اللاعبين أصحاب الجودة" دون إنفاق أموال طائلة.

ومع ذلك، سيظل النادي بحاجة إلى توفير مساحة مالية لتغطية أجورهم ورسوم التوقيع.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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