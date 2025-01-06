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الرياضة - 04:46 - لـ 20 يناير.. تأجيل محاكمة 3 متهمين بقضية «حازمون الإرهابية» - أخبار كلمتك

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الرياضة - 04:46 - لـ 20 يناير.. تأجيل محاكمة 3 متهمين بقضية «حازمون الإرهابية» - أخبار كلمتك

الرياضة - 04:46 - لـ 20 يناير.. تأجيل محاكمة 3 متهمين بقضية «حازمون الإرهابية» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 6 يناير 2025 04:46 مساءً - أجلت الدائرة الأولى بمحكمة الجنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم الاثنين، محاكمة 3 متهمين بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ حازمون الإرهابية، لجلسة 20 يناير الجاري.

قضية حازمون الإرهابية

وكانت جهات التحقيق أسندت للمتهمين في قضية حازمون الإرهابية تهمة الانضمام لجماعة إرهابية بغرض الدعوة للإخلال بالنظام العام.

كما أسند إليهم تهم تعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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