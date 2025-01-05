دوري أبطال أفريقيا، بيراميدز والترجي التونسي يكتفيان بالتعادل في الشوط الأول - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 5 يناير 2025 07:15 مساءً - تعادل فريقا بيراميدز والترجي التونسي سلبيا بالشوط الأول من المباراة المقامة على استاد الدفاع الجوي، في رابع جولات المجموعة الرابعة في دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا.

مباراة بيراميدز والترجي التونسي

وشهدت بداية الشوط الأول هجمات متبادلة ببن الفريقين

وجاءت عرضية ل بيراميدز داخل منطقة الجزاء ثم رأسية قوية تمر على يسار حارس الترجي إلى خارج الملعب ويضيع هدف محقق لفريق بيراميدز

وتمريرة من البلايلي انطلق وسدد الكرة من داخل منطقة الجزاء على يمين حارس بيراميدز إلى خارج الملعب لكن الحكم احتسب تسلل

وخرج أحمد توفيق الظهير الأيمن لبيراميدز غي الدقيقة 38 للإصابة ليدخل بدلا منه أسامة جلال ليصبح هذا المركز أزمة بعد غياب محمد الشيبي عن المباراة للإصابة

وهدف ضائع لبيراميدز عن طريق ماييلي الذي اهدر هدف محقق بعد أن راوغ المدافع وسدد الكرة أرضية قوية مرت على يمين حارس الترجي إلى خارج الملعب39خطأ

تشكيل بيراميدز امام الترجي التونسي

وأعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، تشكيل مباراة الترجي التونسي في إطار مباريات دوري أبطال أفريقيا.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمود مرعي - علي جبر - أحمد توفيق - محمد حمدي

خط الوسط: بلاتي توريه - أحمد عاطف قطة - إبراهيم عادل - صديق إيجولا - وليد الكرتي

خط الهجوم؛ فيستون ماييلي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

شريف إكرامي - كريم حافظ - أسامة جلال - رمضان صبحي - مصطفى فتحي - عبد الرحمن مجدي - مروان حمدي - يوسف أوباما - دودو الجباس

مباراة بيراميدز والترجي التونسي

وفاز فريق الترجي التونسي بمباراة الذهاب بثنائية نظيفة، لذلك يسعى بيراميدز إلى تحقيق الفوز للثأر من تلك الهزيمة وخطف واستعادة صدارة المجموعة الرابعة منه.

حكام مباراة بيراميدز والترجي في دوري أبطال أفريقيا

ويدير مباراة بيراميدز والترجي الحكم الكونغولي، جيسي نوكونكو، ويعاونه مواطنه ستيفين موتاسي الحكم المساعد الأول، ومالوندي تشاني الحكم المساعد الثاني، وأندريه كولسالا الحكم الرابع من دولة أفريقيا الوسطى.

ويراقب اللقاء محمد مؤمن علي من جيبوتي، ويراقب أداء الحكم رشيد سانوسي من سيراليون، والمنسق العام محمد جيندور من الجزائر، والمنسق الإعلامي محمد السيسي من مصر، وأودوشي إيفوجو من نيجيريا المنسق الأمني، ومحمد إسماعيل منسق حقوق البث من مصر.

ترتيب مجموعة بيراميدز بدوري الأبطال



الترجي 7 نقاط

بيراميدز 4 نقاط

ساجرادا 2 نقاط

دجوليبا 2 نقاط

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