الرياضة - 07:11 - موعد صرف معاشات شهر فبراير 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 5 يناير 2025 07:11 مساءً - ترتفع معدلات البحث عن موعد صرف معاشات شهر فبراير 2025 رغبة من أصحاب المعاشات، لمعرفة موعد صرفها خاصة بعد الزيادة الجديدة، وذلك لتلبية احتياجاتهم الشخصية والحياتية الضرورية لهم وتحسين وضعهم المادي بعد تقاعدهم عن العمل.

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص موعد صرف معاشات شهر فبراير 2025، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

وأكدت الهيئة القومية للتأمينات، أنه سيتم صرف المعاشات في الموعد المحدد لها بداية من يوم 1 فبراير 2025، وتطبق الزيادة الجديدة للحد الأدنى للمعاشات، والتي تم الإعلان عنها مسبقًا بداية من يناير 2025 للأشخاص الذين يتقاعدون عن العمل في الشهر نفسه، حيث يتم زيادة الحد الأدنى إلى 1495 جنيها بدلا من 1300 جنيه.

كيفية الاستعلام عن معاشات شهر فبراير 2025

يمكن لأصحاب المعاشات الاستعلام عن معاشاتهم عبر الموقع الرسمي للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية من خلال الخطوات التالية:

-افتح موقع الهيئة القومية للتأمينات.

-اختر أيقونة الاستعلام عن المعاشات.

-قم بإدخال الرقم القومي.

-اختر شهر فراير.

-اكتب اسمك الرباعي.

-أضف اسم الأم باللغة العربية.

-اضغط على أيقونة «استعلام» للحصول على التفاصيل.

أماكن صرف معاشات شهر فبراير 2025

يمكن للمستفيدين صرف معاشات شهر فبراير 2025 من خلال الأماكن الآتية:

-فروع «بنك ناصر الاجتماعي» المنتشرة في كافة أنحاء الجمهورية، والتي يبلغ عددها 98 فرعًا.

-فروع شركة «فوري».

-بطاقات الصراف الآلي «ماكينات ATM» سواء الماكينات الخاصة بالبنك أو عن طريق منظومة 123 التي تتيح صرف المعاشات ببطاقة بنك ناصر الاجتماعي من خلال ماكينات البنوك الأخرى.