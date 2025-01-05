بث مباشر مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي 2024-2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 5 يناير 2025 06:35 مساءً - الدوري الإنجليزي، تعرض كلمتك بثا مباشرا لمباراة ليفربول ومانشستر يونايتد والتي تجمعهما مساء اليوم الأحد، في قمة مباريات الجولة العشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز بملعب "آنفيلد".

بث مباشر مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي 2024-2025



أعلن روبن أموريم المدير النفي لفريق مانشستر يونايتد تشكيل فريقه لمواجهة نظيره ليفربول، مساء اليوم الأحد، في قمة مباريات الجولة العشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز بملعب "آنفيلد".

تشكيل مانشستر يونايتد أمام ليفربول

ويبدأ مانشستر يونايتد مباراة ليفربول كالتالي:"

تشكيل ليفربول أمام مانشستر يونايتد

ويقود محمد صلاح قائد المنتخب الوطني تشكيل ليفربول الذي جاء كالتالي:"

موعد مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد اليوم



تنطلق مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد اليوم في الدوري الإنجليزي في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت مصر، السابعة والنصف مساءً بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي



تذاع مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد اليوم في الدوري الإنجليزي عبر قناة beIN sports HD 1.

ويسعى ليفربول بقيادة مديره الفني آرني سلوت لمواصلة النتائج الإيجابية من أجل رفع عدد نقاطه في صدارة الترتيب.

فيما يأمل روبن أموريم في قيادة مانشستر يونايتد لفوز أمام متصدر الترتيب، وبدء استعادة توازن الشياطين الحمر.

موقف ليفربول ومانشستر يونايتد

ويتصدر ليفربول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 45 نقطة بفارق 5 نقاط عن آرسنال أقرب ملاحقيه الذي تعادل أمام برايتون بالجولة ذاتها أما مانشستر يونايتد فيحتل المركز الرابع عشر برصيد 22 نقطة في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

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