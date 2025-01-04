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ستوري غامض من علي معلول بعد عدم حسم موقفه في الأهلي - أخبار كلمتك

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ستوري غامض من علي معلول بعد عدم حسم موقفه في الأهلي - أخبار كلمتك

ستوري غامض من علي معلول بعد عدم حسم موقفه في الأهلي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 4 يناير 2025 09:45 مساءً - نشر لاعب النادي الأهلي  التونسي علي معلول،آية قرآنية عبر حسابه الشخصي على انستجرام أثارت الجدل خاصة بعد غموض موقف اللاعب من الاستمرار مع الفريق.

وكتب علي معلول الآية:" وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم".

 

واأثار معلول الجدل حول الآية القرآنية التي نشرها خاصة مع غموض موقفه مع النادي الأهلي ورفض مارسيل كولر المدير الفني للفريق قيده في القائمة الشتوية للمارد الأحمر.

 

وتم رفع اسم علي معلول في بداية الموسم الحالي، بسبب استمرار إصابته بقطع في وتر أكيلس منذ الموسم الماضي.


وترغب لجنة التخطيط في تواجد المحترف التونسي مع الفريق في الفترة المقبلة، خاصة بعد تعافيه من الإصابة ولكن أصر مارسيل كولر على قراره بشأن علي معلول بعدم قيده في القائمة الشتوية.

وعاد معلول  للمشاركة في التدريبات الجماعية بشكل طبيعي مع النادي الأهلي، بعد تعافيه بشكل كامل من الإصابة.

وينتهي عقد علي معلول مع النادي الأهلي، بنهاية الموسم الحالي، كما أن اللاعب خارج القائمة المحلية للفريق الأحمر مُنذ مطلع الموسم الحالي.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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