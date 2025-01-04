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شاهد، مران الزمالك الختامي قبل مواجهة المصري البورسعيدي بالكونفيدرالية غدا - أخبار كلمتك

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شاهد، مران الزمالك الختامي قبل مواجهة المصري البورسعيدي بالكونفيدرالية غدا - أخبار كلمتك

شاهد، مران الزمالك الختامي قبل مواجهة المصري البورسعيدي بالكونفيدرالية غدا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 4 يناير 2025 06:30 مساءً - يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مرانه الختامي على ملعب فندق هيلتون ببرج العرب، استعدادًا لمباراة المصري البورسعيدي المقبلة في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتقرر أن يتم السماح لوسائل الإعلام بحضور أول 15 دقيقة من المران، وفقا لتعليمات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف".

ونشرت الصفحة الرسمية لنادي الزمالك عبر فيس بوك بث مباشر لمران الفريق الختامي.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة نظيره المصري البورسعيدي غدا على استاد الجيش ببرج العرب، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مجموعات كأس الكونفدرالية الإفريقية.

 

موعد مباراة الزمالك والمصري في الكونفدرالية

تقام مباراة الزمالك والمصري غدًا الأحد في تمام الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة.

 

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والمصري في الكونفدرالية

تنقل مباراة الزمالك والمصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الناقل الحصري لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

الزمالك والمصري 

 

ترتيب مجموعة الزمالك والمصري في الكونفدرالية

يتصدر الزمالك ترتيب مجموعته في الكونفدرالية برصيد 7 نقاط فيما يأتي بلاك بولز في المركز الثاني برصيد 4 نقاط متفوقا على المصري صاحب المركز الثالث بالأهداف، فيما يتذيل المجموعة فريق إنيمبا النيجيري برصيد نقطة وحيدة.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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